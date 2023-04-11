Pandemi sonrası first ve business class talebi arttı

Emirates Türkiye, Romanya, Bulgaristan Bölge Müdürü Bahar Ahmet Birinci Dünya’nın sorularını yanıtladı. Emirates’in global uçuş ağında ve destinasyonlarında pandemi sonrası dönemdeki gelişmeleri değerlendiren Bahar Birinci, “Emirates, pandemi öncesi seviyeleri başarılı bir şekilde geri getirmeye odaklandı.

Bu kapsamda, uçuş ağımızı kademeli olarak eski haline getiriyoruz. Mevcut küresel kapasitemize baktığımızda, 150’nin üzerinde noktaya uçuyoruz ve pandemi öncesi uçuş ağımızın yüzde 95'ini, yaklaşık yüzde 80 kapasite ile geri getirdik.

Emirates olarak, mali yılın başlangıcından bu yana operasyonlarımızı yüzde 31 artırdık ve koltuk kapasitemizi de yükseltmeye devam ediyoruz” dedi. Uçuş rotaları konusunda ise Bahar Birinci şu bilgileri verdi; “Geçtiğimiz aylarda, 5 şehre yeniden ve 1 yeni şehre (Tel Aviv) uçuşları başlattık. Mevcut hatlara haftalık 251 uçuş eklenmiş oldu.Talep sürekli olarak artıyor. Dubai'nin yanı sıra Hint Okyanusu, Asya ve Avustralya'ya seyahatler özellikle talep görüyor.

Önümüzdeki aylarda, Avrupa, Avustralya ve Afrika'da mevcut uçuş hatlarına daha fazla Emirates seferi hizmet verecek; aynı zamanda, Doğu Asya'daki bazı uçuş noktalarımız yeniden hizmete girecek. Bu esnada, uçuş ağımızda filomuzun amiral gemisi olan ikonik çift katlı uçağımızla yeniden hizmet sunarak A380 operasyonlarımızı da büyütmeye devam ediyoruz.”

Emirates’in Business ve First Class yolcularının toplam yolcu içindeki payını değerlendiren Birinci ,”2022 yılında First ve Business Class yolcularının konforlu uçuş gerçekleştirmelerine yönelik ürün ve hizmetlerde yapılan geliştirmeler, kabin içi düzenlemeler, ikramlardaki yenilikler Emirates Premium sınıf talebini artırdı.

Pandemi sonrası, yolcular tarafından korunmak istenen mesafe ve güvenli seyahat anlayışı yeni bir yolcu alışkanlığı doğurdu ve bu da First ve Business Class tercihlerinin artmasına neden oldu.

Uçuş ağımızdaki yolcu rakamlarına bakıldığında ilgili sınıflarda toplam yüzde 95 oranında bir talep artışı olduğu görülüyor. A380'lerin mümkün olan her yerde hizmet vereceği belirli hatlarda hâlâ bastırılmış bir talep var. Premium segmentte ise talep yüksek seviyelerde olmaya devam ediyor” dedi.

“160 farklı ulustan insan çalışıyor”

Emirates’in uçuş personeli olarak çok uluslu bir karakter taşıdığını belirten Bahar Birinci “Emirates bünyesinde 160’dan fazla farklı ulustan çalışan bulunuyor. Dünyanın en büyük uluslararası havayolu olarak, Emirates bugüne kadar her zaman farklılıklara, çeşitliliğe, çok ulusluluğa ve çok kültürlülüğe önem vermiş; kendi bünyesinde bu değerleri her zaman ön plana çıkarmıştır.

Emirates’te önemli olan, çalışanların kimlikleri değil, nitelikleridir. Sektör geneline baktığımızda personel sıkıntısı göz ardı edilemeyecek bir faktör. Emirates, bununla mücadele etmek için aktif olarak pilot, kabin ekibi ve hizmet profesyonellerini işe alıyor. Birinci sınıf ürün, hizmet, konfor ve uçuş ağımızla havayolu sektörüne öncülük etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik adımları

IATA’nın hedefleriyle de bağlantılı olarak Emirates’in gerek uçaklarda gerekse yer operasyonlarında sürdürülebilirlik perspektifini de aktaran Bahar Birinci şunları söyledi; “Emirates her zaman çağın gerekliliklerine ayak uyduruyor, küresel sorunlara hassasiyet gösteriyor ve bu kapsamda özellikle sürdürülebilirlik önlemleri üzerinde çalışıyor.

Emirates'te özel bir departman, markamızı ve ürünlerimizi mümkün olduğu kadar sürdürülebilir hale getirmek için sürekli olarak yeni olanaklara ve fırsatlara bakıyor.

Uçak ne kadar yeniyse, yakıt açısından o kadar verimlidir. Emirates burada çok genç bir filoyla iyi bir başlangıç pozisyonuna sahip. Verimli uçmanın en büyük kaldıracı olan yeni uçaklara da milyarlarca yatırım yapıyoruz. Geçen yıl, Emirates 500 tondan fazla cam ve plastiği geri dönüştürdü.

Bu, neredeyse havayolunun amiral gemisi olan tamamen yüklü bir A380 uçağın ağırlığı kadar bir ağırlığı temsil ediyor. Geçen yıl Emirates ayrıca dijital menülere geçerek 1,000 ton kağıt tasarrufu sağladı.2023, BAE'de "Sürdürülebilirlik Yılı". Bu slogan altındaki projelerden biri de yüzde 100 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) ile test uçuşu. Emirates, yüzde 100 SAF kullanan GE90 motorlu Boeing 777-300ER ile 31 Ocak 2023'te bir test uçuşu gerçekleştirdi”.

“Yüzde 85 yolcu artışı hedefliyoruz”

Emirates’in Türkiye pazarına yönelik hedefleri konusunda Bahar Birinci, “Havacılık dünya genelinde 2019 yılı verilerine ulaşmayı hedeflemektedir. Geniş gövdeli uçakları ve kuvvetli uçuş ağı ile 2022 yılında yolcu ve gelir bazında 2019 rakamlarını geride bırakan Emirates, operasyonları ile daha da büyümeyi ve pandemi öncesi ağına tam olarak geri dönmeyi planlıyor.

Türkiye çıkışlı ve gelişli yüzde 13 oranında artacak olan koltuk kapasitesi ile Emirates Türkiye geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 85 üzerinde yolcu ağırlamayı hedefliyor. 2024 yılı sonunda Türkiye’den de hizmete girecek olan Premium Ekonomi sınıfı ile yine yolcularına konforlu ama daha hesaplı bir ürün sunacak” dedi.

A380’ler sayesinde artan talebe yanıt verebiliyoruz

Emirates’in uçuş filosu ve uçakların dağılımı konusunda Bahar Birinci şunları söyledi; “Filomuz şu anda A380'ler ve Boeing 777'lerden oluşmaktadır. Emirates'in ortalama olarak 8,2 yaşında genç ve modern bir filosu var.

Emirates filosunda 90'dan fazlası 50 rotada konuşlandırılmış 118 A380, 124 Boeing 777-300ER ve 10 Boeing 777-200LR olmak üzere toplam 260 uçak bulunuyor. Havacılık sektöründeki uçuşlara olan talep şu anda mevcut uçak arzından daha yüksek.

Emirates, Airbus ve Boeing'den yaklaşık 200 uçaklık siparişiyle bu zorluğun üstesinden gelmek için iyi bir donanıma sahip. Yolcularımıza en iyi ürünü sunmak için sürekli çalışıyoruz.

Şu an doluluk oranından ve yoğun talepten çok memnunuz. Havacılık sektörü yılda %3,7 oranında büyüyor ki bu da 2040'a kadar sektörün iki kat büyümesine tekabül ediyor. Bu yüksek talep ancak büyük uçaklarla karşılanabilir. Burada ise anahtar kelime A380. Özellikle pandemi ile ilgili seyahat kısıtlamalarının ardından A380'lerle çok yoğun talep olan hatlara hizmet verebildik”.