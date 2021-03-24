Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde pandemi sonrası Türk-İtalyan iş birliği olanakları görüşüldü. İtalya Ticaret Ajansı-İTA sponsorluğunda gerçekleştirilen “İtalya Özel Oturumu”nda İtalya ve Türkiye arasındaki iş fısatları görüşüldü.

Moderatörlüğünü İtalya Doğrudan Yabancı Yatırımlar Türkiye Temsilcisi Alper Mat’ın yaptığı ve İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Manlio Di Stefano’nun panel açılış konuşması ile başlayan panele Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Unicredit Merkezi ve Doğu Avrupa Ticari Bankacılık Co-CEO’su Niccolo’ Ubertalli, CNH Industrial Global Traktör Ürünlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Marco Votta ve Barilla Group Asya, Afrika ve Avustralya Başkanı Federico Vescovi katıldı.

"İtalya’ya yatırım, AB’ye giriş anlamına geliyor"

Oturumda konuşan İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Manlio Di Stefano, “Türkiye ile İtalya arasında sağlam ilişkiler var ve MENA bölgesindeki en önemli ülkeleriz. Pandemiye rağmen Türk ekonomisi 1,8 büyüme gerçekleştirdi ve uluslararası para fonu 2021 için de artış öngörüyor. İtalyan şirketleri her daim Türkiye’de iş yapmak için istekli oldu ve bu ilgi sürüyor ki bunu pek çok farklı sektörlerde yapılan karşılıklı yatırımlarda görmek mümkün" ifadelerini kullandı.

İtalya’ya yatırımın, AB’ye erişim ve buradaki 500 milyonluk nüfusa ulaşabilme olarak görülmesi gerektiğini belirten Di Stefano, "Pandemide İtalya hükümeti önemli önlemler aldı ve yatırım yapmak isteyenlerin bu dönemde de desteklendiğini belirtmek isterim. İtalya’ya yapılacak her yatırımın hem istihdamı hem de teknolojiyi geliştireceğini biliyoruz. İtalyan Yatırım Ajansı başta olmak üzere tüm İtalyan merciler bütün bürokratik işlemlerde hem yönlendirici hem de destekleyici olmak için özel çaba gösteriyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye hala yatırım için bölgesindeki en iyi seçenek"

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay da oturumda yaptığı konuşmasında, “Bir İtalyan dostu olarak ‘neden İtalya?’ diye sorulduğunda en başta iki ülkenin de ciddi girişimci ruhundan bahsederim hep. Türkiye ile İtalya arasında geçmişe dayanan birlikte çalışma kültürü var. CETCO anlaşması ile 30 milyar Dolarlık bir hedef belirledik ve sürdürülebilir büyüme için stratejiler geliştiriyoruz. Geleceği inşaa et ve herkesi dahil et mottomuz ile dünyada görmek istediğimiz değişikliği kendimiz yapmaya gayret ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Pandemiyle birlikte büyük değişimler yaşandığını ve iş dünyasının iş yapış şekillerinin değiştiğini ifade eden Okyay, "Bugünlerde dayanıklılık ve vazgeçmemek çok önemli. Avrupa ve İtalya’da bu çok önemseniyor. Pandemi tüm tedarik zincirlerini kırdı ve sektörler arası alışverişi de etkiledi. Post pandemi dönemine geçiyoruz ve iş dünyası eski mentalitesiyle çalışamayacağının farkında. Baskı her yerden geliyor ve Türkiye tüm ülkeler içerisinde en iyi seçenek olarak görünüyor.” şeklinde konuştu.

"Pandeminin karamsarlığından çıkıp fırsatlara bakmalı"

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman ise Şişecam olarak 14 ülkede 22 bin çalışana sahip olduklarını ve bunlar içerisinde İtalya'nın önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Kırman konuşmasını şöyle sürdürdü: "İlk yatırımı 2005 yılında yaptık ve bugün gelinen noktada Avrupa’da ve özellikle de İtalya pazarında en büyük düz cam üreticisi olduğumuzu söyleyebilirim. Bütünsel anlamda etkileyici bir büyüklüğümüz var İtalya’da ve ekonomi alanında hem yatırım ajansı hem yerel yönetimler nezdinde büyük destek görüyoruz. İki ülke arasında daha çok gelişme potansiyeli olduğunu düşünüyorum ve buna odaklanılması durumunda ticaret hacimlerinin daha da artabileceğine inanıyorum. Artık pandeminin karamsarlığından çıkıp fırsatlardan yararlanmak gerekiyor.”

"İtalya’daki limanlarımızla ticaretin önemli uğrak noktası olacağız"

8 yıldır kapalı olan İtalya’daki limanın işletmesini aldıklarını ve limaın ilk faz kapasitesiyle faaliyete başlamak üzere olduğunu aktaran Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, "Tüm süreçlerde İtalyan hükümeti ve yerel yönetimlerle iyi ilişkiler kurduk ve çok destekleyici oldular. Yaptığımız yatırım, Türkiye-İtalya arasındaki ticarette önemli bir yere sahip olacak. Ayrıca Sicilya’da bir limanın işletilmesi konusunda anlaşma imzalama sürecindeyiz ve böylece her iki ülke için de ticarette önemli bir lojistik merkez olma yolunda ilerliyoruz. İtalya bizim için önemli bir basamak.” dedi.

"Türkiye’nin yatırım cazibesi hep sürdürecektir"

Unicredit Merkezi ve Doğu Avrupa Ticari Bankacılık Co-CEO’su Niccolo' Ubertalli, Türkiye’deki finans politikasının oldukça güçlü olduğunu ve GSMH olarak bakıldığında Türkiye'nin bölgenin en tepesinde yer aldığını söyledi

Türkiye’nin ekonomi politikasının bölgede bir lider olarak yer almasını sağlayacak çapta olduğunu vurgulayan Niccolo, "Özellikle pandemi döneminde hızlı ve cesur kararlar aldığı için yeni fırsatlar yarattı. Finansal politikanın ele alınışı bakımından Türkiye oldukça güçlü. Ve elbette genç nüfusu ile Türkiye, şartlar ne olursa olsun, her zaman yatırımcı ve sermaye çekecek bir ülke" ifadesini kullandı.

"Türk mühendisleri sayesinde Avrupa’da güçlüyüz"

CNH Industrial Global Traktör Ürünlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Marco Votta ise “Türkiye’deki başarımızın köklerinde Türk mühendisleri yatıyor. İç pazarda kendi uzmanlığımız ile Türkiye pazarı özelinde ürün çeşitliliği ile başlayan başarılarımızı, Türk mühendislerinin inovasyon yetenekleri sayesinde Avrupa pazarında daha da başarılı olmamızı sağladı. AB’deki yeni düzenlemeleri çok hızlı adapte etmeyi başardılar ve uluslararası teknoloji inovasyonu konusunda şirketimizi öne çıkarıp bizi hem ticari hem de teknoloji açısından ileriye taşıdılar.” açıklamasında bulundu.

"Türk çiftçisi için sürdürülebilir tarım modelleri geliştiriyoruz"

Oturumda konuşan Barilla Group Asya, Afrika ve Avustralya Başkanı Federico Vescovi şunları kaydetti: “Barilla olarak 1994 yılından bu yana Türkiye’deyiz. Üretim tekniklerimizi yerlileştirerek uygulamaya koyduk ve hatta geliştirdik. Senin için iyi olan gezegen için de iyi olmalı mottosu ile çalışıyoruz. Bu nedenle Türk çiftçileri ile çalışıp Durum buğdayının üretilmediği alanların üretilmesine önayak olduk. Sürdürülebilir bir üretim modeli geliştiriyoruz ve Barilla olarak hep Türk tarımıyla uzun vadeli projeler yapmaya gayret ediyoruz.”

"Köklü Türk-İtalyan bağları kolay kolay kopmaz"

İtalyan Ticaret Ajansı Genel Müdürü Roberto Luongo, “İki ülke arasında önemli iş birlikleri var ve bağları kolay kolay kopacak gibi değil. Geçmişte olduğu gibi bugün de ticari ilişkiler bağlamında iki ülke iyi bir dönemde ki sürmesini ve güçlendirilmesini temenni ediyorum.” açıklamasında bulundu.