Pandemi sosyal destek başvuru şartları nelerdir?

06 Ağustos 2020

Pandemi sosyal destek başvuru süreci devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 1. ve 2. fazdan yararlanmayanların 3. fazdan yararlanabileceğini açıklamasının ardından pandemi sosyal destek başvuru şartları araştırılıyor.

Başvuru şartları nelerdir?

Pandemi sosyal destek kapsamında vatandaşlara bin TL nakdi destek sağlanıyor. Bu destekten 1. ve 2. fazda yararlananlar 3. faz için başvuru yapamıyor. Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları da değerlendirmeye alınmayacak.

Bu kapsamında dışında kalan tüm vatandaşlar ise pandemi sosyal destek başvuru işlemi yapabiliyor.

Nereden başvuru yapılıyor?

Bu sürecin başvuru ve takip süreci e-Devlet portalı üzerinden ilerliyor. Vatandaşlar TCKN ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetleri altında yer alan "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" kısmından başvurularını gerçekleştirebiliyor.