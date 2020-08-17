17 Ağustos 2020

Tüm dünyada etkili olan COVID-19 pandemisi sürecinde devlet tarafından vatandaşlara 1000 lira pandemi sosyal destek ödemesi yapıldı. Pandemi sosyal destek başvuruları sonrasında 1. ve 2. faz ödemeleri tamamlanırken, henüz bu destekten yararlanmayan vatandaşlar, "Pandemi sosyal destek başvuruları devam ediyor mu?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Başvurular devam ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi sosyal destek başvuruları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 1. ve 2. faz ödemelerinin tamamlandığını, pandemi sosyal destek başvurularının ise devam ettiğini duyurdu.

Vatandaşlar pandemi destek başvurusu sürecini e-Devlet portalı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Şu anda destek parasının 3. faz ödemeleri için çalışmalar devam ediyor ancak ödemelerin ne zaman yapılacağına dair kesin bir tarih bulunmuyor.

Bir kereye mahsus veriliyor

Pandemi sosyal destek parası başvurusu yapanlar bu ödemeleri bir kereye mahsus alabiliyor. Ödeme almasına rağmen yeni başvuru yapmak isteyenlerin başvuruları ise kabul edilmiyor.

Kimler alabilir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.” ifadeleri yer aldı.