04 Ağustos 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurulan pandemi sosyal destek parası başvuruları devam ediyor. Bu süreçte 1. ve 2. fazdan yararlanamayan vatandaşlar 3. faz için başvuruda bulunuyor. Peki pandemi destek başvuru süreci nasıl işliyor?

Başvurular e-Devlet'ten yapılıyor

Pandemi destek parası başvurusu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. TCKN ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapan vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetleri altında yer alan "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" kısmından başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Yine aynı sistem üzerinden başvuru sonucu sorgulama işlemleri de yapılabiliyor.

Kimler başvurabilir?

Bin TL nakdi destek için başvuru yapmak isteyenler, bu sürecin nasıl işlediğini merak ediyor. Öncelikle 3. faz başvurusunda bulunacakların daha önce bu destekten faydalanmamış olması gerekiyor. Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları da değerlendirmeye alınmayacak.

Bu kapsamın dışında kalanlar ise pandemi sosyal destek parası başvurusu yapabilecekler.