Pandemi, tüketicilerin satın alma tercihlerini değiştirdi

NielsenIQ’nun 2021 yılında gerçekleştirdiği “Pandemi Döneminde Tüketici Davranışlarını Anlamak” başlıklı araştırmanın sonuçları, Türkiye’deki tüketicilerin artık daha tedbirli olduklarını ve satın alma alışkanlıklarını bugünün dünyasının yeni ekonomik koşullarına göre değiştirdiklerini işaret ediyor.

Araştırmasına göre, Türkiye’deki tüketicilerin büyük bir kısmı, bütçelerini yönetmek için farklı davranışlar geliştiriyor. Tüketicilerin yüzde 45’i markadan bağımsız promosyonlara göre ürün tercih ediyor ve yüzde 44’ü ise tasarruf etmek için aktif olarak market markalı ürün arayışı içerisinde. Bununla birlikte, tüketicilerin neredeyse yarısı (yüzde 48) marka sadakatini koruyor ve tercih ettiği markayı satın almaya devam edeceğini ifade ediyor.

Tüketiciler, kaliteli ve hesaplı ürün istiyor

Araştırmaya göre, hızlı tüketim ürünlerinde, kalite ve değer hala tüketiciler tarafından yüksek talep görüyor. Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 74’ü yüksek kalitedeki ürünlere daha fazla ödemeye razı durumda ve yüzde 88’i “kaliteli” ve "hesaplı" ürün yelpazesinin genişlemesini istiyor. Bu sonuçlar, Türkiye'deki hızlı tüketim ürünleri markaları için orta vadede büyük bir potansiyel fırsatını işaret ediyor.

“Tüketiciler 2021’de harcamalarını yeniden şekillendirecek”

NielsenIQ Tüketici Araştırmaları Direktörü Filiz Öztürk, “COVID-19 ile başlayan süreç hem Türkiye’de hem de global ölçekte hanelerin satın alım gücü üzerinde benzersiz bir etki yaptı. Tüketiciler 2021’de harcamalarını yeniden şekillendirecekler, bu yeni davranış biçimlerini anlamak ise marka ve perakendecilere bu dönemde büyüme sağlayacak. Üretici firmalar ve perakendeciler, bu dönüşüm içindeki tüketici davranışlarının farkında olmalı, çünkü bugünün tüketicisi dün bildiklerinden çok farklı. Tüketiciler ürünlerin en önemli özelliklerini tartıp biçmeye eğilimli olduğu için, artık ürünler çok daha yoğun bir inceleme altında.” değerlendirmesini yaptı.