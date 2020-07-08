Pandemi, turizm sektörüne 1.2 trilyon dolar kaybettirecek

08 Temmuz 2020

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Avrupa'da geçmiş yıllarda ‘Yılın Başarılı İş İnsanı’ seçilen Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, 2020 yılında turizm endüstrisinin yaklaşık 1 trilyon 200 milyar dolar kaybedeceğinin öngörüldüğünü belirtti. Antalya'da 5 yıldızlı turistik tesisi bulunan Kemal Şahin, pandemi sürecinde turizm ve ekonomideki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin turizmdeki gelir kaybının yüzde 78'e yükseleceğini söyleyen Şahin, şunları kaydetti.

''Turizm sektörü bağlantılı olduğu sektörlerle birlikte 1 milyondan fazla kişi istihdamı ile Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Net gelir getiren turizm sektörü ülkenin döviz dengesi açısından da stratejik bir sektör. Sektördeki kayıtlı istihdamın yüzde 65’ini oluşturan yiyecek-içecek hizmetleri ile yüzde 23’ünü oluşturan konaklama alt sektörleri başta olmak üzere, ulaşım hizmeti sağlayıcıları, seyahat acenteleri ve tur operatörleri, turistik bölgelerde yer alan mağaza, çarşı ve pazarlar, gibi çok sayıda iş birimini olumsuz etkiledi.''

“Ekmek teknemiz kapandı”

Türkiye'nin 2020’de 58 milyon turist ve 40 milyar dolar üzerinde turizm geliri hedeflediğini kaydeden Kemal Şahin, şöyle konuştu:

''2020’nin ilk aylarında turizm sektörü çok olumlu bir seyir izledi. Koronavirüs salgınının hızla yayılmasıyla sektör olumsuz etkilendi. 15 Mart’ta da bütün uçuşlar iptal edildi. Ondan sonra ikinci çeyrekte karantina nedeniyle kış uykusuna yattı. Ve tarihin en büyük darbesini aldı. Ekmek teknemiz kapandı.''

“Teşvikler 2-3 yıl daha sürmeli”

Pandemi nedeniyle SGK primi ve bazı vergi ödemelerinin 6 ay süreyle ertelendiğini, turizm sektörüne özel Kısa Çalışma Ödeneği'ne ek başvuru olanağı getirildiğini vurgulayan Şahin, ''Bu süreçte çalışanlarımızı evlerine yollamayıp tesislerimizde tutma imkanımız oldu. Erteleme ve teşvikler kısa süreli değil 2-3 yıl süre ile olmalı. Personelimizi elimizde tutmalıyız. Dünya turizm sektörünün bu yıl 1.200 milyar dolar kaybedeceği, istihdamın da 100 ila 120 milyon kişi azalabileceğini öngörülüyor. Temmuz-Eylül döneminde iç turizmin canlanması bekleniyor. Antalya’nın muhtelif olarak açılacağını umut ediyoruz. Antalya'da turizm 2019 yılında yüzde 17 artmış ve 15 milyon turist gelmiş. Antalya'da Almanların da tesisleri var. 30'a yakın tesis bulunuyor.'' dedi.