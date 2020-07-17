Pandemide 8 milyon kart ilk kez e-ticarette kullanıldı

17 Temmuz 2020

Pandemi ile alışveriş tarzında köklü değişimler yaşanan insanlar, e-ticarete yöneldi. Bunun etlisiyle pandemi sürecinde 8 milyon kart ilk kez e-ticarette kullanıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, e-ticaretin Türkiye’de yıllık ortalama yüzde 30-35 gibi bir büyüme hızına sahip olduğuna, pandemi süresinde e-ticarette kullanılan banka ve kredi kartı sayısının 8 milyon arttığına dikkat çekti.

Her 10 evden dokuzunda internet erişiminin bulunduğunu söyleyen Karyel, 2000’li yılların başında 2 milyon olan internet kullanıcı sayısının günümüzde 62 milyona yaklaştığını aktardı. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte online alışverişin de hızla büyüdüğünü kaydeden Karyel, 2011 yılında 18 milyar lira olan internetten kartlı harcamaların 2019 sonunda 190 milyar liraya yükseldiğini bildirdi.

E-ticaretteki kart sayısı 35 milyonu aştı

Dijital alışverişlerde ödemelerin yüzde 85’inin kredi kartıyla yapıldığını anımsatan Güçlü Kayral, şunları söyledi:

“Pandemi döneminde e-ticarete ilgi katlanarak arttı. Pandeminin ilk 3 ayı olan Mart, Nisan ve Mayıs’ta 8 milyon banka ve kredi kartı daha ilk kez internette kullanılmaya başlandı. Böylelikle e-ticaret sektörünün ulaştığı kart sayısı 35 milyonu aştı. Bu rakamlar iyi ama rehavete yol açmaması gerekir. Hala online alışverişte hiç kullanılmamış 40 milyona yakın kredi kartı, 150 milyonun üzerinde banka kartı olduğunu unutmamak gerekir. E-ticaretin avantajları yeni yeni kavranıyor. Bu konuda bilinirlik arttıkça e-ticaretin perakende içindeki payı gelişmiş ülkeler seviyesine çıkacaktır.”