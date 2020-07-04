Pandemide e-ticaret %159 artış gösterdi!

04 Temmuz 2020

Dünyanın önde gelen araştırma şirketi Nielsen, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemi döneminde Türkiye’nin e-ticaret kanallarında yüksek satış artışları kaydettiğini açıkladı. Bu dönemde online alışverişte en çok satılan ilk üç ürün ise saç boyası, ağda ve tüy dökücüler ile hijyenik pedler oldu.

Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, koronavirüs gündeminin Türkiye’de e-ticaret satışlarını ciddi oranda artırdığını vurguladı. Erdoğan; “Koronavirüs gündeminde e-ticaret satışları, geçen yılın aynı dönemine göre ortalama %159 büyüdü” dedi.

Kendi saçını kendin boya!

E-ticaret kapsamında ölçtükleri kategoriler özelinde de Nielsen iç görülerini paylaşan Şekerel Erdoğan, pandeminin ilk döneminden mayıs sonuna kadar en çok büyüme kaydeden ilk 10 kategorinin saç boyası (%845), ağda ve tüy dökücüler (%670), hijyenik ped (%480), hazır kahve (%419), saç kremi (%395), sabun ve duş jelleri (%331), çamaşır suyu (%319), diş macunu (%274), ev temizleyicileri (%260) ve Türk kahvesi (%253) olduğunu belirtti.

İnternetten satışa devam

Şekerel Erdoğan, Türk tüketicilerin %41’inin salgından sonra internetten yaptıkları gıda, içecek ve ev temizlik ürünleri alışverişlerini artırdığını belirtti. Şekerel Erdoğan “Türk tüketicilerinin neredeyse yarısı (%49) bu ürünleri internetten satın almaya orta ve uzun vadede devam edeceklerini belirtiyor” diye konuştu.

Yeni Normal’de yeni faktörler

Pandemi sonrasına ilişkin Nielsen öngörülerine de değinen Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, “yeni normal”de tüketici davranışlarını belirlemesi-şekillendirmesi beklenen 3 ana faktör olarak kalite ve performans, yerelin yükselişi ve teknolojinin etkisi unsurlarını saydı.

Tüketici, kalite arıyor!

Araştırmanın “Kalite ve Performans” başlığı ile ilgili konuşan Didem Şekerel Erdoğan, Türk tüketicilerinin %60’ının kaliteli ve güvenilir ürünler için daha fazla ödemeye hazır olduklarını belirtti. “Yerelin Yükselişi” faktörüne de değinen Şekerel Erdoğan, Türk tüketicilerinin %76’sının “Pandemi döneminde market alışverişlerinde yerel markaları daha çok tercih ediyorum” dediğinin altını çizdi.

9 global ana trend

Teknolojinin, koronavirüs dönemiyle birlikte e-ticaret üzerinde büyük etkisinin olduğunu vurgulayan Didem Şekerel Erdoğan, Nielsen olarak bu başlıkta 9 global ana trend saptadıklarını belirtti. Bu trendleri abonelik servisleri, online’da taze gıdanın yükselişi, yeni hızlı/teslimat trendleri, sosyal ticaret, AR/VR kullanımı, canlı yayın, yapay zeka kullanımı, sesli ticaret ve yeni ödeme seçenekleri olarak saydı.