Pandemide fazladan yapılan yardımlar araştırılıyor

İrlanda Sağlık Hizmeti'nin (HSE) yayımladığı iç denetim raporu, pandemi sürecinde yapılan tek seferlik yardım ödemelerinde ciddi kontrol zayıflıkları ve yönetişim boşlukları bulunduğunu ortaya koydu. Raporda, bu eksikliklerin gelecekteki kriz destek ödemeleri için ders niteliğinde olduğu vurgulandı.

223 bin personele 211 milyon Euro

Söz konusu yardım, Mart 2020-Haziran 2021 döneminde Covid-19 ile mücadelede görev alan ön saflardaki çalışanlara verildi. Çalışma saatlerine göre 1000 Euro veya 600 Euro tutarında, vergiden muaf ödeme yapıldı. Toplamda 223 bin personele 211 milyon Euro dağıtıldı.

Denetim, 712 bin Euro'luk mükerrer ödeme ile 63 HSE fazla ödemesinin hâlâ araştırıldığını ortaya koydu. Özellikle PPSN (kişisel kamu hizmet numarası) bazlı erken doğrulamanın yapılmaması, Section 38 kapsamındaki kurumlarda mükerrer ödemelerin geç tespit edilmesine yol açtı.

Yerel düzeyde yanlış yorumlanmış olabilir

Toplam tutarın 88 milyon Euro'su HSE çalışanlarına, 51 milyon Euro'su Section 38 kurumlarına, 72 milyon Euro'su ise HSE ve Section 38 dışındaki personele ödendi. Raporda, üst düzey HSE yöneticilerine yapılan ödemeler ve yüksek itiraz oranları, uygulamanın yerel düzeyde yanlış yorumlanmış olabileceğine işaret etti.