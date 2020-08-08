Pandemide ilk üç ürün: Maya, kolonya, un

08 Ağustos 2020

Nielsen’in nisan ayında, dünyanın 73 ülkesinde aynı anda gerçekleştirdiği Koronavirüsün Global Tüketiciler Üzerindeki Etkileri Araştırması, tüketicilerin evde daha fazla vakit geçirmesi ile birlikte evde yemek hazırlığının çok önemli bir aktivite haline geldiğini gösteriyor. Türk tüketicilerinin yüzde 80’i koronavirüs sonrası evde daha sık yemek yaptıklarını ve yediklerini belirtiyor. Bu oran yüzde 54 olan Avrupa ortalamasının ve yüzde 51 olan dünya ortalamasının çok üstünde.

Makarna, un, maya gibi kategorilerdeki hızlı büyüme, tüketicilerin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de “comfort food”a yöneliminin sinyallerini veriyor. “Comfort food” geçmişi hatırlatan, genelde yüksek kalorili ve çocukluk çağında tüketilen yiyecekler için kullanılan bir tanımlama. Türkiye’de köfte ve makarnadan oluşan bir tabak veya kuru fasulye - pilav, “comfort food” yiyeceklere L örnek gösterilebilir. Son günlerde yeniden popülerlik kazanan evde ekmek yapımını da bu İp kapsamda değerlendirmek mümkün. Kısacası tüketicilerin belirsizlik ve endişe dönemlerinde aşina oldukları, besleyiciliğine koşulsuz güvendikleri temel gıdalara yönelim gösterdikleri görüldü.

Türkiye özelinde kategori detaylarını aktaran Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, pandeminin ilk 10 haftasında ciro artışı bakımından temel gıda, hijyen ve ev bakım kategorilerinin başı çektiğini belirtti. Didem Şekerel Erdoğan, ciro artışı bakımından en çok öne çıkan ilk 10 kategorinin maya (%351), kolonya (%305), un (%169), pişirme yardımcıları (%125), turşukur&reçel-yap (%112), dondurulmuş gıda (%107), toz tatlılar (%100), kek karışımı (%97), ağda ve tüy dökücüler (%95) ve saç boyası (%94) olduğunu açıkladı.