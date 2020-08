04 Ağustos 2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), temmuz ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı.

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ihracat temmuzda bayram tatilinin getirdiği iş günü farkı nedeniyle geçtiğimiz yılın temmuz ayına göre yüzde 5,8 düşüşle 15 milyar 12 milyon dolar oldu. Haziran ayına göre artış oranı ise yüzde 11,5 oldu. Bu dönemde bin 641 firma ihracat ailesine katılırken, pandemi başlangıcından bu yana 77 ülkeye ihracat en yüksek seviyeye geldi ve 16 sektör de en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 7,9 kayıpla 166,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili değelendirme yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracat ailesi olarak mart ayında gün umutsuzluk günü değil demiştik, Nisan’da hedeflerimizin COVID-19’dan büyük olduğunu, Mayıs’ta beklentimizin normalin de ötesinde olduğunu ve haziran ayında geçmişte olduğu gibi bugün de başaracağımızı ifade etmiştik. Temmuz ayı ihracatımız, pandemi ilanından bu yana gerçekleşen en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. Türk ihracatçısı oyunun yönünü çok kısa bir süre içerisinde kendisine çevirmeyi bildi. Pandemide kenetlendik, şimdi kanatlanma zamanı.” dedi.

AB pazarının yüzde 8 küçülmesi bekleniyor

Pandeminin dünya ekonomisine etkilerini değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Küresel ekonomide ve ticarette uluslararası kuruluşlar, 2020 yılında İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük daralmanın yaşanacağı beklentisini koruyorlar. Avrupa Birliği Komisyonu’nun,‘2020 Yaz Ekonomik Tahminleri’ raporuna göre, ihracatta en önemli pazarımız olan Avrupa Birliği’nin 2020 yılında yüzde 8,3 küçülmesi bekleniyor. Yine önemli ihraç pazarlarımız arasında yer alan ABD de IMF beklentilerine göre bu yıl yüzde 6,6 küçülecek. Diğer yandan, olası bir ikinci dalga tüm dünyada belirsizlikleri ve aşağı yönlü riskleri tetikliyor. Öyle ki, OECD beklentilerine göre, salgında ikinci dalganın yaşandığı senaryoda 2020 yılında dünyadaki toplam ihracatın yüzde 11,2, ithalatın ise yüzde 12,2 düşmesi; Birleşik Krallık’ın yüzde 14, Rusya’nın yüzde 10, Almanya’nın ise yüzde 8,8 küçülmesi bekleniyor” dedi.

“Pazarlarımızda Türk Malı algısı gelişiyor”

Türkiye’nin ise Mart-Nisan-Mayıs aylarında ihraç pazarlarında pandeminin sebep olduğu olumsuz atmosferi haziran ayında geride bıraktığına dikkat çeken İsmail Gülle, Türkiye'nin haziran ayında ihracatta bir önceki aya göre yüzde 35’lik artış yakalayarak birçok ülkeden pozitif ayrıştığını söyledi. İhracatın temmuz ayında hazirana göre yüzde 11,5’lik artışla söz konusu başarı grafini sürdürdüğünü belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Temmuz ayı ihracatımız, pandemi ilanından bu yana gerçekleşen en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. Türk ihracatçısı oyunun yönünü çok kısa bir süre içerisinde kendisine çevirmeyi bildi. Ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak, ihracatçılarımız için uç beyi aidiyetiyle her koşulda sahada olduk. Dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu dönemde güvenilir tedarikteki gücümüzü gösterdik. Ne kendi insanımızın ihtiyacını göz ardı ettik, ne de yardım elimizi dünyaya uzatmaktan geri durduk. Bu çalışmalarımızla pazarlarımızda her geçen gün Türk Malı algısı gelişiyor, ülkemize güven artıyor. Türkiye, küresel ticaretin ‘güvenilir limanı’ olduğunu tescilleyerek ‘İhracatta Normalin de Ötesindeki Seyrine’ devam ediyor. Pandemide kenetlendik, şimdi kanatlanma zamanı. Her ay bir önceki ayın üzerine koyarak hedeflerimize yürüyoruz. Ülkemizin döviz girdisindeki her artış mücadelemizde bizleri daha da cesaretlendiriyor. Bu yolda tek amacımız İhracatla Yükselen Türkiye.”



"Destekler, sürecin atlatılmasında önemli rol oynadı"

İhracatın bugünü ve yarınları için hükümetin her alanda önemli desteklerinin hayata geçtiğini söyleyen İsmail Gülle, "Sosyal Güvenlik alanında, Kısa Çalışma Ödeneği ve nakdi desteklerden finansmana erişim alanında düşük maliyetli ve esnek koşullu kredilere kadar birçok destek reel sektörün zorlu süreci atlatmasına büyük katkı sağladı. Bu desteklerin etkilerini, önümüzdeki dönemde de görmeye devam edeceğiz. Bu anlamda, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Ticaret Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımıza ihracatçılarımızın sorunlarına getirdikleri jet çözümler ve ihracatı önceleyen yaklaşımları adına teşekkürlerimizi arz ediyoruz” dedi.

“Sanal Ticaret Heyetleri Kolombiya, Meksika ve Almanya ile sürecek"

İhracatçıları yeni fırsatlarla buluşturmak amacıyla pandemi döneminde TİM bünyesinde birçok çalışmanın yürütüldüğünü anlatan İsmail Gülle, yeni nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerinin artık TİM’de gelenek haline geldiğini vurguladı.

İlk Sanal Ticaret Heyetleri, Sanal Fuarlar, Sanal Ödül Törenleri, Export Talks Buluşmaları ve hatta yakında düzenleyecekleri Sanal Yarışma ile bu alanda öncü olduklarını belirten Gülle, ihracatçı birlikleriyle 800’ü aşkın online toplantı gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

İhracatçıların hem sahada hem sanalda gücünü ortaya koymayı görev edindiklerini ifade eden Gülle, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımız koordinasyonuyla gerçekleştirdiğimiz Sanal Ticaret Heyetlerine bu ay da yine yenilerini ekledik. Birçok sektör temsilcisinin katılımıyla ihracatçılar, gelişen Nijerya ve Pakistan pazarlarında yeni işbirliklerine imza attılar. Sanal Ticaret Heyetlerimiz Özbekistan, Kenya, Hindistan, Nijerya ve Pakistan ile sınırlı kalmayacak olup, TİM olarak, ihracat ailesinin 95 bin üyesi ile hedef pazarlarda Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi faaliyetlerimize aralıksız şekilde devam edeceğiz. Ağustos ayındaki ilk Sanal Ticaret Heyetimizi 10-21 Ağustos tarihlerinde Kolombiya ve Meksika ile Tarım, Tarım Makineleri, İklimlendirme, Ambalajlama sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde düzenleyeceğiz. Yine önümüzdeki ay içerisinde, ikinci Sanal Ticaret Heyetini ise Almanya’ya Demir-Çelik, Makine ve Elektrik-Elektronik sektörleri firmalarımızla gerçekleştireceğiz. Doğru zamanda doğru yerde ve güvenle tedarik sağladık, sıra geldi ihracatta yeni başarılara.”

Temmuz’da bin 641 firma ihracat ailesine katıldı

Temmuz ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı Gülle, şu bilgileri verdi: “Türkiye ekonomisinin bugünü ve geleceği açısından vazgeçilmez bir sacayağı olduğu perçinlenmiş olan ihracatımıza yönelik farkındalık ve TİM olarak ülkemizin her noktasında yürüttüğümüz KOBİ ihracat Seferberliği eğitimlerimizin en net sonucu olarak; temmuz ayında ihracat ailemize bin 641 firmamızın katıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız temmuz ayında 97 milyon 404 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, temmuz ayı içerisinde toplam 40.675 firmamız ihracat gerçekleştirdi.”

96 ülkeye ihracat 842,6 milyon dolar arttı

Türkiye küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen temmuz ayında 96 ülkeye ihracatını 842,6 milyon dolar artırmayı başardı. Bu 96 ülkenin 68’inde artış yüzde 10’un, 28’inde ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. Bu ülkeler arasında, geçtiğimiz yılın temmuz ayına göre 136,5 milyon dolar ihracat artışıyla ABD, 120,3 milyon dolar ihracat artışıyla Çin ve 65,9 milyon dolar ihracat artışıyla Norveç dikkat çekti.

COVID-19 ürünleri ihracatındaki artış devam etti

COVID-19 ürünleri ihracatı, temmuz ayında da hız kesmedi. Geçtiğimiz yıla göre, solunum cihazları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1647 artışla 10,2 milyon dolar, maske ve önlük yüzde 464 artışla 34,4 milyon dolar, tanı kitleri yüzde 180 artışla 11,1 milyon dolar, dezenfektan ihracatı ise yüzde 16,7 artışla 18,8 milyon dolar ve İlaçlar ihracatı yüzde 52,9 artışla 1,2 milyon dolar oldu. Toplam tıbbi ürün ihracatı ise yüzde 175,1 artışla 75,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuzun ihracat şampiyonu gemi ve yat oldu

Temmuz ayının lideri 2 milyar 201 milyon dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü olurken, 1 milyar 813 milyon dolar ihracat ile hazırgiyim sektörü ikinci, 1 milyar 583 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörü üçüncü oldu. 16 sektör pandemi başlangıcından bu yana en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Temmuz ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 59,5 artışla 141,3 milyon dolar ihracata ulaşan gemi ve yat, yüzde 41,4 artışla 186,2 milyon dolara ulaşan yaş meyve sebze, yüzde 23 artışla 6,1 milyon dolara ulaşan süs bitkileri sektörleri oldu. Temmuz’da hazırgiyim sektörü ABD’ye ihracatını yüzde 53,4, Hollanda’ya ihracatını ise yüzde 34 artırdı.

77 ülkeye ihracat en yüksek seviyeye geldi

Pandemi başlangısından bu yana 77 ülkeye yapılan ihracat en yüksek seviyeye geldi. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 458 milyon dolar ile Almanya, 963,4 milyon dolar ile İngiltere ve 941,5 milyon dolar ile ABD oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,9 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67’ye yükseldi. Aralarında ABD, Almanya, İtalya ve Hollanda’nın da yer aldığı tam 19 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 6,23 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 41,5 seviyesine düştü.

Ay boyunca 176 ülkeye toplam 4 milyar 399 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 804 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti.

Yalova'nın ihracatı yüzde 1231 oranında artırdı

İllerin ihracatına bakıldığında ise temmuz ayında 47 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 6 milyar 28 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 155 milyon dolarla Bursa ve 942 milyon dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 1231 artışla 62 milyon dolar ihracata imza atan Yalova, yüzde 538 artışla 27 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve yüzde 258 artışla 5 milyon dolar ihracat yapan Gümüşhane’de yaşandı. Rize’de madencilik sektörü ihracatını 80 kat artırırken, Mardin’de makine sektörü ihracatını 7 katına çıkarttı. Trabzon’da makine sektörünün ihracatını yüzde 273 artırdığı görüldü.

Paritenin olumlu etkisi 106,2 milyon dolar oldu

Miktar bazında ihracat ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artışla 13 milyon ton olarak gerçekleşti. Son olarak, temmuz ayında euro dolar paritesinin pozitif etkisi ise 106 milyon 182 bin dolar oldu.