Pandemide lüks oto kiralamaya talep arttı

Türkiye’de birçok farklı sektörü olumsuz etkileyen pandemi, başta e-ticaret olmak üzere bazı sektörlerde büyümeyi hızlandırdı. Pandemi hızlı büyüme kaydeden bir diğer sektör ise otomobil kiralama.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’ne (TOKKDER) göre, Türkiye'de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2019 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 70 oranında arttı. Operasyonel araç kiralama sektörü 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 7,5'i olan 29 bin adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 5,6 milyar TL'lik yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 31,5 milyar TL'ye ulaştı.

Oto kiralama sektörünün pandemi sürecindeki performansına dair değerlendirmelerde bulunan Sentez Filo Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Çınar, özellikle lüks araç segmentinde kiralamalarda patlama yaşandığını söyledi. Sentez Filo olarak yaklaşık 550 adet Mercedes, Porsche, markalardan oluşan filoya sahip olduklarını kaydeden Çınar, artan talebe yetişemedikleri için araç sayılarını artırmaya devam ettiklerini ve bu seneyi 170 milyon TL ciro ile kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.

Sentez Filo’yu 2013’te 100 araç ile kurduğunu belirten Çınar, “2016’da Türkiye’de en çok Mercedes S kiralaması yapan şirket olduk. Aradan geçen 8 seneden sonra bugün ise 550 lüks araca sahibiz. Hedefimiz, filomuzu kısa vadede 2 bin - 2 bin 500 araca çıkartmak” sözlerini kullandı.

Üst segmentte aylık kiralama 75 bin lirayı buluyor

Lüks araç sınıflarındaki kiralama bedelleri ile ilgili fiyatlar hakkında da bilgi veren Haluk Çınar, “Aylık 75 bin liraya ulaşan rakamlarımız var bazı araçlarımızda. Ama bunun yanında müşterilerimiz personeli ya da başka bir işi için alt-orta segmentte bir araç istediğinde onları kırıp başka şirketlere yönlendirmemek adına 4 bin 500 liraya da az da olsa kiraladığımız aracımız var. Bu hizmetlerimizde kalite önceliğimiz. İstanbul dışında bir işadamı kaza yapıp bizi aradığında kendisine 2 saat içinde aynı marka aracı vererek kazalı aracı kendisinden alıyoruz. Bu hizmeti gördükleri için de şirketimizi büyütmeye devam ediyoruz. 2018’de başlayan kur dalgalanmalarında sektör krize girerken biz güçlü sermaye yapımız ve bu hizmet kalitemiz sayesinde kolaylıkla atlattık. Artık dünya devi otomobil markaları dahi kiralama yapmak isteyenleri bize yönlendiriyor.” şeklinde konuştu.

Holdingler ve lüks oteller için şoförlü hizmet de var

Ana müşteri gruplarını patronlar ve CEO gibi üst düzey yöneticilerin oluşturduğunu anlatan Haluk Çınar, Türkiye’deki büyük şirketlerin ve İstanbul ile Bodrum’daki lüks otellerin talebi ile şoförlü araç kiralama hizmeti vermeye de başladıklarını aktardı.

Zamanla müşteri ve hizmet portföylerinin genişlediğine dikkat çeken Çınar, “Şirketler artık sadece patronlar ve CEO’ları için değil diğer üst düzey yöneticileri için de lüks araç kiralama hizmetinden faydalanıyorlar. Hatta KOBİ düzeyindeki şirketlerden dahi talep aldığımız oluyor. Çünkü Türkiye’de otomobili prestij unsuru olarak görüyorlar. Bunun yanı sıra holdingler ve lüks oteller misafirleri için şoförlü araç hizmeti almaya başladı. Bu yönde istekler gelince bu alana da kaydık. Çok yoğun bir talep var ama doğru müşterilerle doğru şekilde büyümemizi sürdüreceğiz.” açıklamasını yaptı.