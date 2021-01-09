Pandemide şirketiniz size çalışıyor

Fatoş BOZKUŞ

COVID-19 nedeniyle evden çalışanların karşılaştığı sorunları araştıran Great Place to Work, bu dönemde evden çalışanların en çok yalnızlık, tükenmişlik, stres, iş-yaşam dengesi gibi problemlerle mücadele ettiği sonucuna ulaştı. Araştırmanın bir başka dikkat çekici bulgusu da sosyal olarak bağlı ve desteklendiğini hisseden çalışanların psikolojik yönden daha iyi ve daha mutlu hissetmeleri.

Son yıllarda çalışan deneyimine ciddi yatırımlar yapan şirketlerin hedefi yeni yetenekleri çekmek kadar, çalışan bağlılığını da artırmak. Çünkü araştırmalar bağlı çalışanların daha fazla olduğu şirketlerde müşteri memnuniyeti, verimlilik, ciro ve hatta kârlılıkta ciddi artış olduğunu gösteriyor.

Bunu bilen pek çok kurum pandemi döneminde de çalışanların motivasyonu ve şirkete olan bağlılıklarını artırma, şirket kültürünü yaşatma yönünde farklı aksiyonlar aldı.

Çalışanlarını dijital ortamda rehberlerle bir araya getirenler, sigarayı bırakma eğitimi verenler olduğu gibi çalışanlarına spor aleti temin edenler, kurum içi mobil uygulamasını devreye alanlar, online kahve buluşmaları ve happy hour’lar gerçekleştirenler de oldu.

Çünkü bu kriz kademeli bir şekilde sona erme yoluna girdiğinde şirketlerin en büyük değeri yine çalışanları olacak.

ALTERNATİFBANK

Gelişim ve destek programlarını online olarak sürdürüyor

- Banka çalışanları ve ailelerinin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını desteklemek için hafta içi her gün bir spor branşında online ders gerçekleştirirken, her hafta sonu da hayata dair konularda uzmanlarla bir araya geliniyor. Bu konular pandemi döneminde ebeveyn olmak, güçlü bağışıklık sistemi ya da evdeki 65 üstü büyüklerimiz için öneriler gibi başlıklarda gerçekleşiyor.

- Banka endişeleri gidermek, psikolojik olarak rahatlamalarına destek olmak amacıyla çalışanlarına iç iletişim kanallarından günlük tavsiyeler veriyor, ruh ve beden sağlığına dair seminer ve atölyeler düzenliyor. Online atölyeler ile özellikle çocuklu çalışanların katılabileceği mum, şeker, kurabiye yapımı atölyesi gibi etkinlikler düzenleniyor.

- Banka çalışanları dijital gezi kulübü ile seyahat kısıtının olduğu bu dönemde dijital ortamda profesyonel rehberlerle bir araya gelerek Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarını keşfediyor, seyahat deneyimleri paylaşılıyor.

ATASUN OPTİK

Online eğitimlere ağırlık verildi

- Pandemi sürecinde hem saha hem destek ofis çalışanlarının kariyer gelişimlerine Atasun Mobil Akademi platformundan, online eğitim ve seminerlerle destek olan kurum, gerçekleştirdiği konserlerin yanı sıra kaygı azaltan nefes egzersizleri, sağlıklı beslenme ve yoga eğitimleri, uzman psikologlarla söyleşiler gibi çeşitli aktivitelerle de motivasyonu artırmak üzere çalıştı.

- Aylık olarak yayınlan dijital bülten aracılığıyla, çalışanların evde kaldıkları süreçte aileleri ile yapabilecekleri aktiviteleri, kitap ve film önerilerini paylaşan kurum, bu süreçte 16 webinar, 18 yeni onilen eğitim, 120 video eğitim, 3 bin saatten fazla dijital sınıf eğitimi düzenledi.

- Çalışanlara yönelik Instagram yarışmaları, CEO Nihat Aydın ile söyleşiler de pandemide çalışan bağlılığı adına yapılan diğer çalışmalar oldu.

BAT

Aktivite kitleri ve özel atölyeler

- Bireylerde farkındalık uyandırmaya odaklanan “Mindfullness” çalışmaları etkinliklerin bir parçası haline getirildi.

- Bu sene yılbaşı öncesi de diğer senelerden farklıydı. Çalışanların ve ailelerinin bu dönemi keyifli geçirebilmeleri için yılbaşı çelengi yapımı, kurabiye atölyesi ve çocuklara özel atölyeler düzenlendi.

- Çalışanlara hediye çekleri gönderildi.

EVYAP

İç iletişim ve eğitimler artırıldı

- Çalışanlara organizasyonel çevikliği sağlamak için bölümler bazında pandemiye özel uzaktan yönetim kabiliyetlerini geliştirici eğitimler verildi.

- Çalışanların beden sağlıklarını koruyabilmeleri için spor hocası ile beraber haftada 3 online ders veriliyor

- COVID-19 virüsü, akciğerlere özgü olduğu için sigarayı bırakma seminerleri düzenlendi.

- Masamda Ne Var? yönetici buluşmaları, departman buluşmaları, insan kaynakları ekibi ile birebir görüşmeler ve bilgi yarışması gibi etkinlikler hayata geçiriliyor.

- Doğum günleri birlikte kutlanmadığı için, çalışanların evlerine doğum günü pastası gönderiliyor.

GARANTİ BBVA

İYİ etkinlikleri dijitale taşındı

- Sağladığı teknolojik donanım ve alt yapıyla, çalışanların işlerini uzaktan kesintisiz olarak sürdürebilmesi sağlandı.

- Saha ekipleri için de bu döneme özel ek ödeme uygulaması devreye alındı.

- Tüm hafta boyunca ve hatta hafta sonunda da çalışanlara özel olarak online spor dersleri ve diyetisyen hizmeti sunuluyor.

- Çalışan Destek Hattı bünyesinde görev alan uzman psikologlarla pandemi döneminde öne çıkan ve merak edilen konulara yönelik seminerler düzenleniyor

GİTTİGİDİYOR

Şirket çalışanlarını dinleyerek aksiyon aldı

- GittiGidiyor’da çalışanlar online işyeri doktoru ve iş sağlığı güvenliği uzmanı ile düzenli olarak bir araya geliyor.

- Gittigidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı da çalışanlarla sık sık bir araya gelerek hem işle hem de sürece yaklaşımla ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor.

- Şirket, fiziksel aktivitelerine devam etmek isteyen çalışanları için spor aletleri yardımında bulundu.

- Ücretsiz online mindfulness ve egzersiz dersleri çalışanlara sunuluyor.

- Haftada 1 gün 4 ders, online olarak evde jimnastik aktiviteleri organize edildi.

- Uzaktan eğitimin tekrar başlamasıyla pandemi döneminde veli olmanın güçlükleriyle baş etmeye yönelik ilgili uzman bir eğitimciyle 2 saatlik bir seminer düzenlendi

KOÇTAŞ

Odakta sosyalleşme ihtiyacı ve çalışan bağlılığı var

- “İyi ki Koçtaş’ta çalışıyorum” dedirtebilmek için 8 kişiden oluşan ‘Çalışan Deneyimi’ çevik takımı oluşturuldu.

- Özellikle Z kuşağında olan çalışanların, yeni nesil öğrenme araçlarından biri olan Efsanelerin Yolu “gamification” uygulasıyla iş hedeflerine eğlenceli ve keyifle ulaşmaları sağlanıyor.

- Haftada bir gün hobileri ve ilgi alanları olan çalışanların bunu çalışma arkadaşlarıyla paylaşarak iş dışında da tüm çalışanların birbiriyle iletişimini sürekli kılmaya çalışıldı.

- Çalışanların kaygılarını azaltmak ve motivasyonlarını yükseltmek için uzmanlarla canlı yayın seminerleri düzenlendi.

- Uzaktan çalışma sistemine geçişle çalışanların yöneticileriyle birebir iletişimlerini daha da artırmak için danışman firma desteğiyle “yöneticilik farkındalık seansları” gerçekleştirildi.

- Yine bu süreçte “Gücümüz Sensin” kurum içi mobil uygulaması devreye alındı ve mağazalarda parmak okutma yerine barkod ile temassız giriş-çıkış sağladı. Bu uygulama sayesinde filyasyon uygulaması da gerçekleştiriliyor.

LCWAIKIKI

Yaşanılan zorluklara çözüm önerileri geliştiriliyor

- Pandemi öncesi de uygulanan psikolojik danışmanlık hizmetinin kapsamı genişletilerek online platforma taşındı. Danışmanlık almak isteyen çalışanlara uzman psikologla online görüşme imkânı sağlanıyor. Aynı zamanda çalışanların fiziksel sağlığına katkı sağlayacak beslenme ve bağışıklık güçlendirme önerileri için diyetisyenle online görüşme imkanı da sağlandı.

- Yoga, pilates, beslenme, fotoğrafçılık, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve ebeveynlere destek olacak konularda 63 online etkinlik düzenlendi.

- Ayrıca şirkete gelinmeyen günler için yemek ücreti ödenmesi, öğle arası ve akşam 18:00 sonrasına toplantı konulmamasına yönelik karar alındı.

MONDELEZ

Eğitimlere ağırlık verildi

- ‘Enerjimizi Nasıl Canlı Tutarız?’, ‘Verimli Çalışma Nasıl Olur?’, ‘Bilinçli Atıştırma’ konularında online eğitimler gerçekleştirdi.

- Düzenli olarak meditasyon, yoga, spor gibi alanlarda yararlı uygulama ve linkleri çalışanlar ile paylaşıldı.

OPET

Online sohbet toplantılarında bir araya gelindi

- Eğitim programları çevrimiçi hale getirildi.

- “Sen Nerede İnsan Kaynakları Orada” uygulamasını başlatarak çalışanların İK departmanına hızla ulaşabilmesi ve tüm sorularının eksiksiz cevaplanabilmesi sağlandı.

- Full Body Workout (Evden spor), Bir Tıkla, Fit Kal (Online diyetisyen) programları başlatıldı. -Kahvenin Kokusu, Sohbetin Koyusu, Evdeyseniz Sohbete Geliyoruz ve Hobini Anlat buluşmaları gibi sohbet toplantıları gerçekleştirildi.

- “Toplantısız Saatler” uygulamasında çocuklar ve gençler için sokağa çıkma izni olan saatlerde çalışanlara izin veriliyor. Miden Mi Aç, Ruhun Mu, Avita-Webinar’ı ve English Ninjas online dil eğitimi ile çalışanların kişisel gelişimlerine katkı sağlanıyor.

- Sık sık üst yönetim ile online buluşmalar organize edilerek faaliyetler, pazarın durumu ve işin devamlılığı konusunda mesajlar iletiliyor.

PEPSICO

Lider iletişimini ön planda tuttular

- PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel’in yönettiği 40’a yakın online toplantı organize edildi.

- PEPTALKS adını verdiğimiz ve dışarıdan konuşmacıların katıldığı buluşmaları yapılıyor.

- PEP University olarak isimlendirilen online eğitim platformuna da bu süreçte ağırlık veriliyor.

RIOT GAMES

Aylık maaşa ek her ay ödeme yapılıyor

- Evde çalışmak için uygun şartların sağlanabilmesi için pandemi sürecinin başında her çalışana ek bir ödeme yapıldı.

- Türkiye ofisi, şirketin merkezinin yer aldığı Dublin üzerinden insan kaynakları ile iletişime geçerek, ülke çalışanlarının online kurslara ücretsiz erişim hakkı kazanmasını sağladı. Bu eğitimlerin içinde spor, motivasyon, sağlıklı beslenme ile ilgili kurslarla birlikte ekip yönetimi ve liderlik eğitimleri de yer alıyor.

- Happy Hourlar düzenli bir şekilde, online olarak hayata geçiriliyor. Çalışanların evlerine gönderilen momento kartlara bu buluşmalar için para yükleniyor.

- Pandemi devam ettiği için ev masraflarına destek olabilmek için aylık maaşa ek her ay ödemeler yapılmaya devam ediyor.

- Evlere bahar ayı ve yılbaşı için özel bir hediye seti gönderildi.

- Stresli çalışmanın ve aşırı toplantıların verimliliğe negatif etkilerini azaltmak için iki haftada bir ‘Toplantı yasak günleri’ belirlendi. Bu günlerde hiçbir online / fiziksel toplantı organize edilmiyor.

SAHİBİNDEN.COM

Birliktelik ruhunu çevrimiçine taşıdılar

- Şirket, pandemi dönemine özel dijital yakınlık projesini hayata geçirerek birliktelik ruhunu çevrimiçinde de en yakın hale getirmeye çalıştı.

- Haftanın 5 günü profesyonel spor eğitmenleri eşliğinde çevrimiçi yoga, pilates ve fitness derslerine devam ediliyor.

- Sahibinden.com’lu anne-babalar, ‘Anne-Baba Okulu’ programı ile ‘dijital çağda çocuk büyütmek, online eğitimde ebeveyn olmak, çocuklarımızla kaliteli zaman geçirmenin yolları’ konularında uzman psikolog ve doktorların görüş ve önerilerini dinleyerek bu dönemi kaliteli geçirmenin püf noktaları hakkında bilgi sahibi oluyor.

- Çalışanlar çevrimiçi oyun turnuvaları ile bir araya gelerek işe eğlence katmanın keyfini birlikte yaşıyor.

- Sağlıklı yaşam, beslenme, kültür, teknoloji konularında alanında uzman konuşmacıların yer aldığı 1’likteyiz etkinlikleri yapılıyor.

- Çalışanların evlerine sürpriz hediye paketleri gönderiliyor.

SANOFI

Çalışmalar 4 ana başlıkta toplandı

- Evden çalışma düzeninin daha kolay ve etkin şekilde kurulabilmesi için evden çalışma materyalleri hazırlandı ve “Hep Birlikte Daha Güçlüyüz” başlığı altında çalışmalar dört ana başlık altında toplandı.

- Bilgi akışı başlığı altında, ‘Hepimiz Birbirimize Bağlıyız’ mottosu altında COVID-19’la ilgili tüm gelişmeler, Sanofi’nin mücadelede attığı somut adımlar, bu durumun iş sonuçlarına yansımaları konusunda bilgiler kesintisiz biçimde çalışanlara aktarılıyor. Ayrıca ‘Açık Mikrofon’ adı verilen canlı ve interaktif toplantı serileri ile pandemi boyunca alınan tüm idari ve operasyonel karar ve önemli gelişmeler çalışanlarla paylaşılıyor.

- İkinci başlık olan ‘takım birlikteliği’ kapsamında ise takım liderlerinden teşekkür mektupları, ekibin çocuklarıyla birlikte evden çalışma fotoğrafları, online kahve buluşmaları, online ‘happy hour’lar gibi uygulamalarla ekip çalışması teşvik ediliyor. “Gelişim başlığı altında ‘çalışan gelişimini sürekli kılmak’ söylemimizi sürdürmek üzere online eğitim platformlarında ve Sanofi University ile yönetimden bilişime, yabancı dilden kariyer gelişimine pek çok tema altında sunduğumuz eğitim olanakları sunuluyor.

- ‘Sağlıklı ol’ başlığı altında ise online yoga ve meditasyon dersleri, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, finansal farkındalık gibi konularda iyi yaşam seminerleri veriliyor.

TEKFEN TARIM

‘Her koşulda birlikteyiz’ hissi yaşatılmaya çalışıldı

- Belirlenen gelişim alanları çerçevesinde, tüm şirket ve seviyelerden çalışanların katılımı ile grup yetkinlik setleri belirlenip bu çerçevede eğitim ve buluşmalar organize ediliyor.

- Online eğitimler, alanında başarılı ve önemli isimlerin verdiği seminerler, çeşitli alanlardan ünlü ve sevilen isimlerin katıldığı webinar'lar düzenleniyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Çalışanlara özel mobil uygulama hayata geçirildi

- Pandemiyle birlikte uzaktan çalışma için gerekli teknik donanım ve alt yapı temin edildi.

- İş yerinde görevini sürdüren çalışanlar için serbest kıyafet uygulamasına geçildi.

- Banka iştiraki olan Bayındır Hastanesi’nin doktorları ile bilgilendirici söyleşiler ve çalışanlara online görüntülü doktor görüşmesi hizmeti veriliyor.

- Eğitimler ve gezi, yarışma gibi çeşitli aktiviteler çevrim içine taşındı.

- Sadece çalışanlara özel olan İŞİM adlı mobil uygulama ile hem iletişimin daha geniş bir zamana yayılmasına hem de bankaya ilişkin haberlerin, duyuruların, mesajların, çalışanlar için düzenlenen çevrimiçi sosyal etkinliklerin onlara cep telefonları kadar yakın olması sağlandı.

- Dünyanın dört bir tarafına yapılan çevrimiçi geziler, İş Sanat konserleri, podcast yayınları, kurum içi törenler, çeşitli yayınların canlı gösterimleri gibi içerikleri sunan ve yeni güncellemelerle fonksiyonları zenginleştirilen İŞİM’in kullanıcı sayısı bu 6 aylık sürede 14 binin üzerine ulaştı.

YEMEKSEPETİ

İyi yaşam mobil uygulaması yolda

- Çalışanların herhangi bir maddi sıkıntı yaşamamaları için avans sistemi oluşturuldu.

- Çalışanlar için Yemeksepeti ve Banabi üzerinden kullanabilecekleri hediye çekleri tanımladı.

- Online terapi imkanı sunuluyor

- Motivasyonu artırmaya yönelik olarak şirket içi iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanarak yemekten, egzersize, sağlıklı yaşamdan, film, kitap ve müzik önerilerine kadar birçok ilgi alanına yönelik öneriler paylaşılıyor

- Şirket, bugünlerde ise çalışanlarının psikoloji, spor veya diyet gibi alanlarda hem destek alabilecekleri hem de etkileşimde bulunabilecekleri iyi yaşam temalı bir mobil uygulama hayata geçirmeye hazırlanıyor.