Pandeminin üç ayda yaşattığı kayıp bir ay içinde telafi edildi

09 Temmuz 2020

Türkiye mobilya sektörü, bu yılın ilk yarısında 1,5 milyar dolarlık ihracata imza attı. Haziran ayında ihracatını yüzde 49 oranında artıran sektör, söz konusu oran ile pandeminin üç ayda yaşattığı kaybı tek bir ayda telefi etmeyi başardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün bu yılın ilk yarısındaki ihracatının 2,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Mobilyanın söz konusu ihracatın 1,5 milyar dolarını oluşturduğunu söyleyen Güleç, şunları kaydetti:

“Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatımızda Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan artış yüzde 32. Sektörün tamamı için Mart-Nisan-Mayıs aylarında pandemi dolayısıyla yaşadığımız daralmayı yüzde 5 seviyelerine çektik. Sadece mobilya tarafında Haziran ayında yakaladığımız artış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 oldu. Böylece pandemi nedeniyle üç aylık dönemde yaşadığımız kaydı tek bir ayda büyük oranda telafi ettik. Haziran’daki artışı diğer aylarda da yakalamamız halinde yılı mobilya ihracatındaki hedefimize yakın bir seviyede kapatabiliriz. Bütün bunlar birliğimizin ve her bir ihracatçımızın ‘yeni normal’in disiplinlerine hızla ayak uydurmasıyla gerçekleşti.”

"2023 hedefimizden vazgeçmiş değiliz"

Türk mobilyasının 20 yılda 22 kat artığını hatırlatan Güleç, bugün Türk mobilya sektörünün dünyanın 13. büyük üreticisi ve 12. büyük ihracatçısı durumunda bulunduğuan dikkat çekti. Yakalanan başarı performansı devem ettirmek istediklerini belirten Güleç, şöyle konuştu:

"2023 hedeflerimizden vazgeçmiş değiliz. Dünyanın beşinci büyük üretici olmak ve dünya mobilya pazarından aldığımız payı 2,5’a çıkarma hedefiyle çalışıyoruz. Haziran ayında en çok ihracat yaptığımız ilk 6 ülkeden 5’i gelişmiş ülkeler. Tedarik zincirindeki güvenli sağlayıcılığımız bu dönemde Türkiye mobilyasını öne çıkardı, çıkarmaya da devam ediyor. Çin dünyanın en büyük mobilya ihracatçısı ancak bu dönemde Çin kaynaklı yaşanan tedarik sorunu bizler için Türk mobilyasının tasarım gücünü göstermek için yeni fırsatlar oluşturdu. Coğrafi konumumuzun da üstünlüğünü kullanarak Türk mobilya sektörü olarak başarı hikayemizi büyütmek için uğraş vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

İlk sanal fuar 27-30 Temmuz’da

İhracatta kalite, tasarım ve fiyatın yanı sıra özellikle ‘yeni normal’ ile birlikte dijitalleşme ve e-ticaretin öneminin iyice arttığını vurgulayan Güleç, Türk mobilyasının 180 ülke pazarındaki etkinliğini ve derinliğini arttırmak için bu yeni kanalların hepsini etkin kullandıklarını kaydetti. Mobilyada ilk uluslararası sanal fuarı 27-30 Temmuz tarihleri arasında “Furnistry Virtual” adı altında düzenleyeceklerini ifade eden Güleç, “Dünyanın en önemli mobilya ithalatçılarına fuara katılım için davetlerimizi ilettik. Oluşturduğumuz e-B2B odalarında ziyaretçiler ile markalar çok rahat bir araya gelip görüntülü olarak görüşmelerini yapabilecekler. Dünyanın her tarafına ulaşmak istiyoruz, sanal ticaret heyetleri ile bağlantılarımızı aynı sıcaklık ve kolay erişilebilirlikle sürdürüyoruz. Avusturalya dünyanın bir ucu, oraya da sanal ticaret heyeti yapacağız. Pek yakın bir gelecekte mobilya sektörümüz, dijitalleşmede ve e-ticarette de dünyanın önde gelen ülkeleri arasındaki yerini alacak" dedi.