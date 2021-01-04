Pandeminin yıldızları "kurye", "lojistik" ve "e-ticaret" oldu

Pandemiyle birlikte birçok işletme küçülmeye giderken, bazıları da kapanmak zorunda kaldı. Bu süreçte hizmet sektöründe de birçok kişi işsiz kaldı. Pandemi sürecindeki iş ilanı datalarını açıklayan mobil uygulama 24 Saatte İş'e göre, yeme-içme, perakende gibi sektörlerde ilan sayıları hızla düşerken sanayi, depo-lojistik tarafındaki ihtiyaçlar büyük oranda arttı.

24 Saatte İş verilerine göre, pandemi öncesindeki süreçte yeme-içme, perakende ve çağrı merkezleri ilanları, pandemi sonrasında ise kurye, lojistik, e-ticaret ve üretim ile ilgili ilanlar öne çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep en çok ilan verilen iller olurken bölgesel olarak sektörler farklılık gösterdi. Pandemi sonrasındaki süreçte Tekirdağ ve İstanbul Hadımköy tarafında sanayii ilanları yoğunluktayken, pandemi öncesi süreçte Kadıköy, Nişantaşı, Bakırköy tarafında kafe, restoran ve satış danışmanı ilanları yoğunlukta oldu.

"İlanlarda sektörel kompozisyon değişti"

24 Saatte İş verilerini değerlendiren 24 Saatte İş kurucularından Gizem Yasa, pandemi döneminin tahminleri ve beklentileri alt üst eden bir dönem olduğunu söyledi. İlan sayısında bu dönemde büyük bir değişiklik olmamasına rağmen sektörel kompozisyonun değiştiğini belirten Yasa, "Yeme, içme, perakende gibi sektörlerde ilan sayıları hızla düşerken, sanayi, depo-lojistik tarafındaki ihtiyaçlar ciddi şekilde arttı ve bu sektörlerde eleman ihtiyacı doğdu.” ifadesini kullandı.

"Sistemlerimizde 90 bin şirket ve 2,5 milyon aday bulunuyor"

24 Saatte İş kurucularından Mert Yıldız ise, 24 Saatte İş olarak pandeminin etkilerinin görüldüğü Mart ayından beri yaklaşık 36 bin kişinin iş bulmasına aracılık ettiklerini bildirdi. İş bulan 36 bin kişinin sektörlerine bakıldığında ilk sırada 7 bin 112 ile kargo/kurye/lojistikin yer aldığını belirten Yıldız, "Ardından 5 bin 542 ile satış, 3 bin 891 ile imalat, 3 bin 890 ile idari ve 3 bin 501 ile perakende/mağazacılık geliyor. Listede öne çıkan diğer sektörler ise restoran, temizlik, teknoloji ve tanıtım olarak sıralanıyor. Sistemlerimizde 90 bin şirket ve 2,5 milyon aday bulunuyor. Adaylar 2 dakika içinde temel bilgilerini girerek hızlıca yakınlarındaki iş ilanlarına ulaşabiliyor. İşverenler de aradıkları profildeki adaylarla 24 saat içinde iletişime geçerek süreci başlatabiliyor. Hızın çok önemli olduğu günümüzde adayların günler, haftalar hatta bazen aylar süren iş arama sürecini kısaltıyor, teknolojinin gücünü arkamıza alarak iş arama sürecini adaylar için pratik ve keyifli bir hale getiriyoruz.” şeklinde konuştu.