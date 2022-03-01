Panel üreticisi, talebi yatırımla karşılayacak

Erkan ÇAKAN

Dünyada enerji fiyatlarının yükselmesiyle birlikte yenilenebilir enerjiye talep ve ilgi her geçen gün artıyor. Türkiye’de de artan enerji maliyetleri sanayicileri yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendiriyor. Özellikle güneş enerjisi hem sanayicinin hem de bireysel kullanıcıların yeşil dönüşüm tercihinde ilk sırada yer alıyor. Lisanssız GES ve RES yatırımlarında sağlanan teşviklerin yanı sıra 5 bin metrekare üzerindeki konutlarda yüzde 5’lik yenilenebilir enerji zorunluluğu bu alanda yatırımları artırdı.

Yapılan son teşviklerle birlikte güneş enerjisi santrallerinde yoğun talep yaşandığını ifade eden Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanı Halil Demirdağ, “Sektörde yoğun hareketlilik var. Sanayicilerimiz fabrikalarına çatı GES kurmak için yoğun mesai harcıyor. Güneş enerji ekipmanları üreten şirketlerimizde hep kapasite artırımına gidiyor hem de yeni fabrika yatırımları gerçekleştiriyor” dedi. Güneş enerjisi ekipmanları sektörünün dünyada 150 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını ifade eden Demirdağ, “2030 yılında bu büyüklüğün 4 trilyon dolara çıkacağı öngörülüyor. Türkiye’de bu pazardan en az yüzde 1 pay alacak ve 40 milyar dolarlık bir pazar oluşacak” diye konuştu.

Hücre üretimi için fabrika kuruyor

Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı da olan Halil Demirdağ, şirket olarak bu süreçte üretim kapasitelerini artırdıklarını ifade etti. Demirdağ, şu değerlendirmeyi yaptı: “Artan taleple birlikte yeni hücre üretim tesisi kurmaya yönelik yatırım gerçekleştiriyoruz; 2022 yılında bu üretim tesisinin faaliyetlere başlamasını planlıyoruz” diye konuştu.

Solar3GW Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Turhan da, “Lisanssız GES ve RES yatırımlarının, 4’üncü bölge desteklerinden yararlanabileceğinin açıklanmasını sektör olarak son derece olumlu karşılıyoruz. Artan elektrik fiyatları ve yeşil enerjiye uygun faizli finansman imkanları ile özellikle sanayi tesislerinin, öztüketimleri için olan GES yatırımlarının geri dönüşleri 5 yıla kadar düşmüştü. Şimdi bu destek ile geri dönüş, özellikle vergi yaratan sanayiciler için 1 yıl daha kısalarak 4 yıla düştü diyebiliriz” açıklamasını yaptı.

“Talepte yüzde 300 artış var, aylık kotamızı doldurduk”

GES ve RES’te mesken ve işletmelere uçtan uca kurulum hizmeti verdiklerini belirten Solarçatı ve ÇATIGES CEO’su Utku Korkmaz, yükselen elektrik fiyatlarıyla birlikte hem bireysel hem de sanayi kısmında kendilerine yoğun talep olduğunu söyledi. Bireysel talepleri karşılamada zorluk yaşadıklarını ifade eden Korkmaz, yüzde 300 talep artışı olduğunu ve bireysel talepte şubatta doldurdukları aylık kota nedeniyle, gelen talepleri bu aya kaydırdıklarını aktardı. Solarçatıda da yoğun talep yaşandığını aktaran Korkmaz, “Elektrikli araç kullanımının artmasıyla bu talep daha da yoğunlaşacak” dedi.

“150 milyon liralık fabrikayı bu yıl devreye alıyoruz”

Fotovoltaik modüller üreticisi ve güneş enerjisi çözümleri sağlayıcısı Elin Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı artan elektrik fiyatları ve yeşil dönüşümle birlikte taleplerde yüzde 50 artış olduğunu ifade etti. Güneş panellerinde talebi karşılamak için kapasitelerini yüzde 25 artırdıklarını belirten Yalı, “Ayrıca yeni fabrikamızın da temelini attık. Bu yıl devreye girecek yeni fabrikamız ile fotovoltaik modül üretiminde Avrupa’daki en yüksek yıllık kapasitelerden birine ulaşacağız” diye konuştu. 150 milyon liralık yatırımla bu yıl içinde devreye alacakları fabrikanın Ankara’da faaliyete başlayacağını bildiren Yalı, bu fabrika ile kapasiteyi yıllık 1 GW’ye çıkaracaklarını söyledi.