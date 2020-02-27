'Pankartla yolcu karşılama' mahkemelik oldu

27 Şubat 2020

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın almış olduğu ve seyahat acentalarının karşılama hizmeti sunmalarına engel teşkil eden son kararlarlar neticesinde süreci mahkemeye taşıdı.

Hatırlanacağı üzere İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği, güvenlik komisyonu kararıyla terminalde pankart kaldırarak yolcu bekleme uygulamasının sonlandırıldığı açıklanmıştı.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamada; İGA'nın uygulamaya koyduğu kararın dayanağı olan 2019/16 sayılı Güvenlik Komisyonu Toplantısı’nda alınmış kararın iptali ve yürütmenin durdurulması yönünde bugün itibarıyla hukuki sürece başvurulduğunu bildirdi.

TÜRSAB tarafından idari işlemin iptaline ilişkin yapılan başlıca taleplerin içerisinde; Meeting Lounge alanının zorunlu kullanımının Anayasa’ya aykırı olduğu, bu karar neticesinde kamusal alandaki Anayasal çalışma hak ve özgürlüklerinin de kısıtlandığı belirtildi. Ayrıca söz konusu kanundan kaynaklı olarak haksız ve hukuka aykırı olarak engellenme veya çeşitli mağduriyetlerle karşılaşan TÜRSAB üyelerinin, konuyu yazılı olarak kendilerine bildirmeleri halinde ilgili dosyaya somut delil olarak sunulacağı bilgisine yer verildi.