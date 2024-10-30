Papara Holding, Finfree'yi satın aldı

Papara Holding, yatırım teknolojileri alanındaki etkinliğini artırmak amacıyla yatırım teknolojileri şirketi Finfree'yi bünyesine kattı.

Holding, satın almanın ardından Finfree'nin teknolojilerini kendi yatırım ürünleriyle birleştirerek, bireysel yatırımcılara daha kapsamlı analizler yapma ve bilinçli yatırım kararları alma imkanı sağlayacak.

Kullanıcılar, portföy performanslarını kolaylıkla ölçebilecek ve karmaşık finansal verileri daha hızlı bir şekilde değerlendirebilecek.

Ayrıca, holding, hisse senedi ve fon dahil olmak üzere çeşitli yatırım araçlarına erişimi genişleterek yatırımcıların portföylerini daha çeşitli hale getirmelerine olanak tanıyacak.

Yapay zekayla analiz

Papara Üst Yöneticisi (CEO) Emre Kenci, Finfree'nin bireysel yatırımcılara sunduğu yenilikçi çözümlerin yanı sıra kurumsal çözümlerinin de bulunduğuna dikkati çekerek, finansal kuruluşların ihtiyaç duyduğu yatırım verilerini yapay zeka desteğiyle analiz etme ve güvenilir verilere hızlı bir şekilde erişme imkanı sağlayacaklarını kaydetti.

Finfree'nin veri analitiği ve yapay zeka çözümleriyle, finansal kurumlara daha hızlı, doğru ve anlamlı içgörüler sunmayı amaçladıklarını belirten Kenci, "Bu süreçte şeffaf fiyatlama ile piyasayı global standartlarda bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.