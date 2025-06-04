Papara inceleme başlattı! Bazı hesaplara kısıtlama getirildi

Elektronik para ve ödeme hizmeti olan Papara, yasa dışı bahisle bağlantılı mali işlemlerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı kullanıcı hesaplarında inceleme süreci başlattı. Şirket, söz konusu hesaplara girişin mümkün olduğunu ancak bakiye kullanımı ve para transferi gibi işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

İnceleme sürecinden sonra bilgilendirme yapılacak

Kullanıcılara e-posta yoluyla bilgilendirme yapan Papara, sürecin güvenlik ve finansal şeffaflık amacıyla yürütüldüğünü belirtti. Gönderilen mesajda, "Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın. İnceleme sürecini hızlıca tamamlayarak hesabına erişimin hakkında seni en kısa sürede bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verildi.

İşlem limitlerine geçici düzenleme getirildi

Papara, kullanıcıların yaşanabilecek kesintilerden etkilenmemesi için bazı işlem limitlerini geçici süreliğine artırdı. Buna göre:

• Kendi banka hesabından Papara hesabına para yatırma: Günlük 10.000 TL

• Papara hesabından kendi banka hesabına para gönderme ve ATM’den para çekme: Günlük 10.000 TL

• Papara Card ile alışveriş ve Papara kullanıcıları arasında transfer: Günlük 10.000 TL