Papara para iadesine başladı

27 Mayıs’ta ‘yasadışı bahis’ soruşturmasında Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu da Papara dahil 10 şirkete kayyum atamıştı.

31 Ekim’de Merkez Bankası tarafından faaliyet izni iptal edilen Papara, uzun süredir paralarına erişim sağlayamayan kullanıcıların merakla beklediği açıklamayı yaptı.

31 Ekim’de Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Merkez Bankası (MB), Papara’nın çalışma iznini iptal etmişti. Şirket bugün müşterilerine kademeli olarak para iadesine başladığını duyurdu.

"Kademeli olarak başlatılmıştır"

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmiştir.

Bu kararın ardından, Kuruluşumuz nezdinde bulunan işyeri ve kullanıcı bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından TCMB’den alınan 06.11.2025 tarihli görüş ve açıklamalar kapsamında bugün itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır.

İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB’nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir.

Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Şirketin sahibi tutuklandı

Papara’nın yasadışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu öne sürülmüş, 26 binden fazla hesabı kontrol eden örgütün elebaşının Karslı olduğu iddia edilmişti. Gözaltındaki 15 kişiden şirketin sahibi Karslı dahil 11’i tutuklanmıştı.

Süreçte soruşturma 11 Ekim’de tamamlanıp iddianame hazırlandı. Karslı dahil beş yöneticiye 28 yıla kadar hapis istendi.