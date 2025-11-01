Papara’dan faaliyet izni iptali sonrası açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30 Ekim 2025 tarihli kararıyla faaliyet izni iptal edilen Papara Elektronik Para A.Ş., kullanıcı fonlarına ilişkin açıklama yaptı. Şirket, ödeme ve elektronik para hizmetlerini sonlandırdığını belirterek, “Tüm kullanıcı fonlarının güvenli biçimde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Papara, kullanıcı hesaplarında bulunan elektronik para bakiyelerinin mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altında olduğunu vurguladı. Fon iadeleri ve hesap kapatma sürecinin TCMB düzenlemeleri doğrultusunda yürütüleceğini bildiren şirket, sürecin şeffaflık ve kullanıcı güveni ilkeleriyle sürdürüleceğini belirtti.

Soruşturma ve yargı süreci

Papara hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada, şirketin kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası talep edildi.

Savcılık, Papara yöneticilerini “yasadışı bahis”, “suç örgütü kurma” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla itham etti. Karslı dahil 5 yöneticiye 28 yıla, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 20 kişiye ise 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

El konulan Papara, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine geçmişti. TCMB’nin faaliyet iznini iptal eden kararı, Resmî Gazete’nin 31 Ekim 2025 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.