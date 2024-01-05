“Para artık elde değil dijitalde”

Birol BOZKURT

Türk finansal teknoloji şirketleri başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Bu başarılı şirketlerden birisi de Ödüyo Finansal Teknolojiler şirketi. Yurt içinde KOBİ’lere verdikleri finansal hizmetlerle adından söz ettiren ve önemli bir potansiyele imza atan şirket şimdi de gözünü yurt dışına dikti. İngiltere’de şirket kuran Ödüyo, İngiltere’nin ardından Dubai, körfez ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerde büyümek istiyor. Ödüyo Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Erman Yapıcı ile hem Türkiye’deki finansal teknoloji ekosistemini hem de şirketin gelecek vizyonunu konuştuk.

İngiltere pazarından ilk olarak yıllık 500 bin sterlin ciro hedeflediklerini söyleyen Erman Yapıcı, 2024 yılında yurtdışı satışlara odaklanacaklarını ve büyüme oranlarını yüzde 100’ün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yılı 14-15 Milyar TL işlem hacmi bandında kapattıklarını belirten Erman Yapıcı, “1.200 KOBİ müşterimiz var. Toplamda ise 70 bin kullanıcı sayısına ulaştık. Bu rakamı 2024’te 2-,25 katına çıkarmak istiyoruz. 2023 yılında 20 milyon TL yatırım yaptık. 2024 yılında ise 40 milyon TL yatırım planlanıyoruz. 2023 yılsonu ciro beklentimiz olan 40 milyon TL’ye ulaştık. 2024 yılında ise bu rakamı iki katına çıkararak 80 milyon TL yükseltmek” dedi.

Elektronik tahsilat pazarı büyüyor

Ödüyo’da 2023 ilk dokuz ayında 571 bin 750 işlem yapılarak toplam 10 Milyar TL kredi kartıyla tahsilat gerçekleştirildiğini söyleyen Yapıcı, “Sektör bazında bakacak olursak öne çıkan sektörler; eğitim, mobilya, ısıtma-soğutma, yapı malzemeleri, tarım, gıda, tekstil, sağlık, otomotiv ve elektronik oldu. Eğitimde 1,45 milyar, mobilyada 1,8 milyar, sağlıkta 1,12 milyar, ısıtma-soğutmada 1 milyar, yapı malzemelerinde 2,17 milyar, tarımda 1,55 milyar, gıdada 2,05 milyar, tekstilde 1,9 milyar, otomotivde 3,22 milyar, elektronikte 1,18 milyar ve diğer kategorilerde ise 1,82 milyar TL’lik harcama yapıldı.

“Dijitalleşme tüm sektörler için kaçınılmaz”

Dijitalleşmenin tüm sektörler için kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Ödüyo Genel Müdürü Yapıcı, özellikle KOBİ’ler için dijitalleşmenin tam zamanı olduğunu söylüyor. Paranın artık elde değil tamamen dijitalde olduğunu belirten Yapıcı, “KOBİ’ler bankaya ihtiyaç duymadan işlerini çözebilecek çözümler arıyorlar. Arka planda bankalar çok değerli, çok değerli ürünler, poslar, mobil uygulamalar çıkartıyor ama bir şekilde işletmenin kendi ödemesini almasını ve finansını yönetmesini sağlayamıyor. Öte yandan KOBİ'lerin içerisinde bir finans departmanı ve tüm yöneticilerin finansal okur yazarlığı olamayabiliyor. Bu yüzden KOBİ'lere çözüm üretmek gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“Açıkta kalan paranın değeri düşüyor”

Paranın günlük değeri artık çok daha büyük olduğunu da vurgulayan Yapıcı, “Açıkta kalan her paranın maalesef değerinin düştüğü bir dönem yaşıyoruz. Günümüzde tahsilat yapamayan işletmeler, sattığı ürünü de yerine koyamıyor. Bankalarla ilişki yürütmek de bambaşka bir durum. Elektronik para kuruluşlarıyla anlaşıp tek bir kuruluşla işi yürütmek işletmelere büyük kolaylık sağlıyor. İşletmeler kendi finansmanlarını çok yukarı taşıyabiliyor. Vadeli alacaklar tarafında ise konunun takibi zor, biz bunu otomatikleştirebiliyoruz, kuralları KOBİ belirleyebiliyor. Vadeyi şu günde, şu saatte hatırlat kuralları eklenebiliyor. KOBİ kendi finansmanını kendi kurallarıyla oluşturuyor.

“20 bankanın sanal posu Ödüyo’da birleşti”

Dijitalleşme hayatın her alanında hızla ilerlerken, geleneksel tahsilat işlemleri de yavaş yavaş rafa kalkıyor. İşletme ve firmaların bayilerden ya da çalıştığı müşterilerden yapmak istediği tahsilatları yapmasına yardımcı olan Ödüyo, müşterilere kolay ödeme imkanları da sunuyor. Erman Yapıcı konuyla ilgili şunları söyledi; “Sanal pos hizmeti de vererek 20 bankayı tek ekranda birleştiriyor ve işletmelerin hem müşterilerinden hem de bayilerinden tahsilatlarını 7/24, hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilmesini sağlıyoruz. Bu hizmetimizle de 9 aylık süreçte 12 bin 281 IBAN numarasını tek ekran üzerinde birleştirdik ve 1 milyon 401 bin 229 adet hareketi ERP’ye yani muhasebe programına aktardık.”

“145 milyon TL değerleme ile yatırım aldık”

Global Ventures’den 145 milyon TL değerleme üzerinden yatırım adlıklarını söyleyen Erman Yapıcı, “2024 yılında, aldığımız yatırımın bize kattığı güçle, yurtiçi satışlarda büyüme hedefimizi %100’ün üstünde planlıyoruz. Yine şirket yatırımlarımızı 2 katına çıkarma hedefimiz var. Tüm Türkiye’de yaygın olan bayii ağımızı kendimiz için yeterli görmüyoruz, iş ortaklarımızla ilgili büyüme stratejilerimizi yüksek hedeflerde konumlandırıyoruz. Yurtdışı pazarı ile ilgili yaptığımız fizibiliteler sonucunda, 2024 yılı yurtdışı yapılanma stratejimizi emin adımlarla sürdüreceğiz. 2024 yılındaki en büyük hedeflerimiz, ülkemizi global piyasada çok iyi temsil ederek, ülkemize yüksek döviz girdisi sağlamak olacak. 2025 yılında ise tekrar yatırım turuna çıkma planımız var” dedi.