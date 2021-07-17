Para bir eve yatırılamayacak kadar değerli

Barış ERKAYA

REIDIN-GYODER’in haziran ayı Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne göre markalı konut satışlarında peşinat kullanım oranı yüzde 68’e yükselmiş. Konut alımında tarihi olarak kredi kullanımı en düşük, peşinat kullanımı en yüksek seviyelerinde.

Konut almak isteyenler için paranın maliyetinin en yüksek olduğu dönemlerdeyiz. Artan enflasyon nedeniyle “En kârlı para eldeki paradır” stratejisinin zirve yaptığı günler.

Neden mi?

Hesap çok basit. Hesaplanması gerekense paranın alternatif maliyeti.

2 MİLYON TL’NİN YAPABİLECEKLERİ

Yani: Şu anda 1 yıl içerisinde sağlanabilecek en az riskli ve en yüksek getiri yıllık bazda düşünürseniz tahvil veya bonolarda. Aylık yüksek getirili yatırım aracı düşünürsek mevduatta. 2 milyon TL’lik bir konuttan yola çıkalım. Pazarlıksız elde edeceğiniz aylık net getiri 26 bin TL ile 32 bin TL arasında. Peki aynı parayı konuta yatırırsak? Örneğin şehre yakın yerde müstakil yaşam istiyorsanız elinizdeki seçenekler yok denecek kadar az. Peki mevduatta 2 milyon TL’nin getireceği ayda 26 bin TL - 32 bin TL ile bir ev kiralamanız durumunda ne kadar seçenek var? Sayısız.

Bir adım daha öteye götürelim. İstanbul’da ortalama bir konut yatırımının geri dönüş süresi 23-26 yıl arasında.

Bu da 2 milyon TL’lik bir konut için 7 bin 246-6 bin 410 TL arasında aylık kira getirisi demek.

Bunu da mevduat faizinden elde edilecek faiz getirisinden düşelim. 19 bin 500 TL-25 bin TL arasında kiraya sahip müstakil konutta oturup, üstüne üstlük konutu alsaydık elde edeceğimiz kira getirisini de anaparaya eklemiş olduk. Bu, paranızın her ay miktarını artıracağı için bir de size bileşik faiz getirisi sağlayacak. Alacağınız her konutun, zirve yapmış emlak vergileri gibi diğer durduk yere götürülerini bu hesaptan düşmedik bile.

AYNI KONUTTAN 3 TANE ALMAK VARKEN

● Yatırımlık br konutta durum daha da bast. 2 mlyon TL’nn mevduata yatırılması halnde en kötü olasılıkla 6.5 yılda, en y olasılıkla 5 yıl 3 ayda kendn amort edecek. Yan elde edeceğnz fazle aynı konuttan, kendn amort etme süresnde en azından 3 tane daha alma mkanı var. K açıklanan konut satış statstklernde bu fazlerden kred kullanımının dp, peşnat kullanımının zrve yapmış olması da üçüncü veya belk onuncu konutuna yatırım yapanların ve parasının TL karşılığı geçmş yıllara göre brkaç mslne çıkmış olan yabancıların talebn gösteryor. Her k seçenekte de 2 mlyon TL’nn de cebnzde kaldığını hatırlatalım. Pek ne zaman konut almak mantıklı olacak? Elbette yıllık fazler yenden yıllık yüzde 10’ların altına düştüğünde veya konut kra çarpanları bu çılgın fyatlardan sıyrılıp mantıklı sevyelere ndğnde. Bu da elbette tamamen enfl asyona odaklı br durum. Enfl asyon belrgn şeklde düşerse, konut üretcler se yıllardır yaptığı gb faz düşüşünü konut fyatına yansıtmaktan vazgeçerse, o zaman herkesn alableceğ br konut bulmak da muhtemelen zor olmayacak. Fakat bu, ciddi bir zaman alacak.