Para piyasası fonlarına yeni düzenleme: Portföyün yüzde 10'uyla DİBS alınacak

Bu yıl mart ayından beri uygulanan yüzde 50'lik politika faizi nedeniyle para piyasası fonlarına ilgi arttı. Yılbaşından beri yüzde 50 getiriye ulaşan fonların büyüklüğü 1,1 trilyon lira seviyesinde. Uygulamayla devlet iç borçlanma senetlerine 110 milyar TL'lik DİBS talebi olacak.

Fonlara bugün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yeni düzenleme getirildi.

SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de değişiklik yaptıç Buna göre unvanında 'katılım' ifadesi bulunan fonlar hariç para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 10’u devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilecek.

Bloomberg HT'nin haberine göre sınırlamaya 28 Şubat 2025 tarihine kadar uyum sağlanması zorunlu.

Sınırlamaya ilişkin olarak fon bilgilendirme dokümanlarındaki değişiklikler ile gerek görülmesi halinde karşılaştırma ölçütü/eşik değerde yapılacak değişiklikler SPK'nın onay şartı aranmadan, Fon Tebliği’nde yer alan ilan ve tescil işlemleri yerine getirilerek yürürlüğe konacak.