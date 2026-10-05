Para politikasının ağır topları İstanbul'da buluşuyor

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Dünyanın önde gelen merkez bankacıları 8-9 Ekim'de İstanbul'da bir araya gelecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu'na ev sahipliği yapacak.

Matriks Haber'in edindiği bilgiye göre forumun açılışını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gerçekleştirecek. Etkinlikte TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yanı sıra Fed Guvernörü Christopher J. Waller, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Olaf Sleijpen konuşacak.

Piyasaların gözü Waller'da

Forumun öne çıkan konuşmalarından birini Fed Guvernörü Christopher Waller yapacak. Waller, 8 Ekim saat 11.30'da "Ekonomik Görünüm" başlıklı konuşmasıyla küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.

Etkinlikte küresel ekonomik parçalanma, belirsizlik ortamında para politikası, artan borç yükü, finansal istikrar ve ticaretin yanı sıra yapay zekânın makroekonomik etkileri de ele alınacak.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü Pablo Hernández de Cos ise program kapsamında TCMB Başkanı Fatih Karahan ile bir söyleşide bir araya gelecek.