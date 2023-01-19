Para transferlerinde 1 Şubat’ta işlem tutarı yükselecek

1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemelerle kimlik tespiti yapılacak işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutar sınırı 85 bin liradan 185 bin liraya çıkarıldı.

Elektronik transferlerde kimlik tespiti yapılacak işlem tutarı da 7 bin 500 liradan 15 bin liraya yükseltilirken yurt içi ve yurt dışı elektronik transfer mesajlarında, gönderene ve alıcıya ilişkin yer verilmesi gereken bilgilere dair sınır da 15 bin lira olarak belirlendi.

Ayrıca suç gelirleri ve terörün finansmanıyla mücadelede kullanılması amacıyla bu yıl için yaklaşık 50 milyon liralık bütçe ayrıldı.