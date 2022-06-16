Para transferlerinde kimlik tespiti alt sınırı artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlü kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketlerinden ödeme ile elektronik para kuruluşlarına, yatırım ortaklıklarından sigorta şirketlerine, finansal kiralama kuruluşlarından kargo şirketlerine, kuyumculardan tarihi eser alım satımı yapanlara, spor kulüplerinden noterlere kadar kurum ve kuruluşların faaliyetleri sırasında kimlik konusunda yapmaları gereken işlemlerde düzenlemeye gidildi.

Söz konusu kuruluşlar, toplam tutarın 85 bin lira ve üzerinde olduğu işlerde ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemde, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü tutulacak. Daha önce bu konudaki parasal alt sınır 75 bin lira olarak uygulanıyordu.