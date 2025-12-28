Para transferlerinde sıkı takip! 1 Ocak'ta başlıyor: 200 bin TL üstü açıklama mecburi olacak

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Buna göre, düzenleme kapsamında 200 bin lira ve üzerindeki para transferlerinde işlemin kaynağı ile amacı açıklanacak ve talep edilmesi halinde bu bilgiler belgeyle desteklenecek.

20 milyon TL ve üzeri belge zorunlu

İşlem tutarı yükseldikçe beyan yükümlülüğü de artacak. 20 milyon TL ve üzerindeki transferlerde ise tapu, noter belgesi, fatura gibi 'dayanak belgeler'in sunulması zorunlu olacak.

Gerekli belgeleri ibraz etmeyen kişiler para transferi gerçekleştiremeyecek. Bankalar da eksik belgeyle işlem yapılmasına izin vermeyecek. MASAK, sunulan belgeler ve açıklamalar üzerinden inceleme yaparak şüpheli işlemleri tespit edecek.

Para transferlerinde kategoriler belirlendi

Düzenleme kapsamında, para transferlerinde seçilebilecek işlem nedenleri de belirlendi. Buna göre kullanıcılar; gayrimenkul alım ödemesi, motorlu taşıt ödemesi, borç verme veya ödeme, hediye, bağış veya yardım, vergi veya harç ödemesi, danışmanlık, sağlık, sigorta ve avukatlık gibi hizmet ödemeleri ile kripto varlık, şans oyunu, eğlence ve sosyal medya harcamaları başlıkları arasından seçim yapabilecek.

Bu kategoriler dışında kalan işlemlerde ise 'diğer' seçeneği işaretlenecek ve en az 20 karakterlik bir açıklama girilecek.