Para transferlerinde sıkı takip! 1 Ocak'ta başlıyor: 400 bin TL üstü açıklama mecburi olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bilişim sistemleri üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık ve kara para aklama gibi riskleri azaltmak amacıyla yeni adımlar atacak. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bankalara yazı gittiği bilgisi medyada yer aldı.

Sınır 200 değil 400 bin TL olabilir

İletilen düzenlemeye göre, yeni yıldan itibaren ATM, mobil veya internet bankacılığı fark etmeksizin yapılacak EFT, FAST ve havale işlemlerinde, transfer açıklamasının en az 20 karakter uzunluğunda olması şartı geleceği ifade edildi.

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre ise, 31 Aralık’a kadar piyasadan görüşler alınacak. 1 Mart ve 1 Temmuz olmak üzere kademeli geçiş sağlanacak. Medyada yer aldığı üzere 200 bin TL değil 400 bin TL’nin üzerindeki işlemler için söz konusu düzenlemenin geçerli olacağı telaffuz ediliyor.

EFT ve havalede açıklama kritik

Uygulama ile amaçlanan ise; para transferinin ne amaçla yapıldığını yapay zeka ile araştırmak, gerektiğinde ilgili birimlere uyarıda bulunmak, şüpheli işlemleri ayırt etmek aynı zamanda vergi kaçağının da önüne geçmek. Yeni düzenlemem vatandaşın günlük yaptığı küçük tutarlardaki transferleri ise içermeyecek. Buna karşın uzmanlar, başka kişilere EFT ve havale yaparken mutlaka açıklama kısmına gönderimin ne amaçla yapıldığının yazılmasının, ileride oluşabilecek şüpheli durumların önüne geçilmesi açısından kritik olduğunu ifade ediyor.