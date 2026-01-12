Paramount, Warner Bros. Discovery'ye dava açtı

Paramount, WBD hissedarlarına gönderdiği mektupta, hisse başına 30 dolarlık tamamen nakit satın alma teklifi sunduğu süreçte atılacak sonraki adımlara ilişkin bilgi verdi.

Paramount Üst Yöneticisi (CEO) David Ellison imzalı mektupta, söz konusu teklifin sonuçlandırılması konusunda kararlı olunduğu vurgulandı.

Mektupta, WBD'nin 2026 Yıllık Genel Kurulu'nda seçilmek üzere yönetim kurulu üyeleri aday gösterilmesinin ve şirketin Netflix ile yaptığı işlemin onaylanmasına karşı oy toplanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Ayrıca mektupta, WBD yönetiminin Netflix işlemi ve Global Networks ayrışmasına ilişkin değerleme ve borç yapısı gibi konularda yeterli açıklama yapmadığı savunularak, hissedarların sağlıklı bir değerlendirme yapabilmesi için bu bilgilerin kamuoyuna açıklanması talebiyle Delaware'deki mahkemede dava açıldığı kaydedildi.

WBD Yönetim Kurulu'ndan Paramount'un satın alma tekliflerine ret tavsiyesi gelmişti

Paramount, 8 Aralık 2025'te WBD'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

Paramount'un söz konusu teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından gelmişti.

Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

WBD Yönetim Kurulu, 17 Aralık 2025'te şirketin hissedarlarına, Paramount'un yaptığı satın alma teklifinin reddedilmesini ve Netflix ile varılan anlaşmanın desteklenmesini tavsiye etmişti.

Bunun üzerine Paramount, 22 Aralık 2025'te teklifini revize etmişti. Şirket, WBD'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini sürdürürken, milyarder iş insanı Larry Ellison, teklifin 40,4 milyar dolarlık öz sermaye finansmanı için kişisel garanti vermişti.

WBD Yönetim Kurulu, 7 Ocak'ta şirket hissedarlarına Paramount'un revize ettiği satın alma teklifinin de reddedilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.