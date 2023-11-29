Paranın mutluluğu satın alacağı meblağ belli oldu: 1.2 milyon $

Emre ERGÜL

Para, mutluluğu satın alır mı? İnsanoğlunun yıllardır sorduğu sorunun kaynağı Jean-Jacques Rousseau… Cenevreli filozofun 1750’de yazdığı “Para, ahlak ve vatandaşlar dışındaki her şeyi satın alır” sözü, yıllar içinde “Para, mutluluk satın alamaz”a evrildi…

Zaman içinde de bu cümle, “Para, mutluluğu satın alır mı?” tartışmasının fitilini ateşledi. Emeklilik portföyü üzerine uzmanlaşan ABD merkezli Empower şirketinin açıkladığı “Finansal Mutluluk Raporu”na göre, “Para, mutluluğu satın alıyor!” Ortalama Amerikalıların yüzde 60’ı böyle düşünüyor.

Ankete katılanların yaş grupları azaldıkça, buna inanların oranı da artıyor. Örneğin Y Kuşağı’nın (1980’lerin başı ile 1990’ların sonu arası doğanlar) yüzde 72’si ile Z Kuşağı’nın (2000’lerin sonunda doğanlar) yüzde 67’si “Paranın mutluluğu satın alabileceğine inanıyorlar.”

Ankete katılan her 10 kişiden 7’si “Para tüm sorunları çözer” derken; mutluluğa giden yolun “faturaları gününde ödemek,” “borçsuz yaşamak” ve “günlük lüksleri kafaya takmadan almak”tan geçiyor. Z kuşağının yüzde 58'i, Y kuşağı ve X kuşağının (1965-1980 arası doğanlar) yüzde 55'i dahil olmak üzere Amerikalıların yüzde 44'ü için finansal mutluluk, iyi bir iş/yaşam dengesine sahip olmak anlamına geliyor.

Konu maaş olduğunda, Amerikalılar mutlu olmak için yılda 284.167 dolara (yıllık 8.2 milyon TL) ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Y kuşağı bu rakamı yıllık 525 bin dolar (15.1 milyon TL), Z kuşağı 128 bin dolar (3.7 milyon TL), X kuşağı 130 bin dolar ve Boomer’lar (1946-1964 arası doğanlar) 124 bin dolar (3.5 milyon TL) olarak tahmin ediyor. Finansal mutluluğun fiyat etiketi ise 1.2 milyon dolar. Bankada ya da kasada bu kadar parası olan kişi, mutluluğu satın almış kişi…

Bir kahveye 7 dolar, yani 202 TL verir misiniz? Rapora göre, Y Kuşağı’nın yüzde 62'si, kendisine keyif vereceğini bilirse, günlük kahve için 7 dolar ödemeye hazır olduklarını söylüyor. Emeklilik ise başlı başına kişinin “finansal huzursuzluk” yaşaması için bir neden…

Empower raporuna göre, istikrarlı işi, evi ve hatta iyi bir emeklilik tasarruf hesabı olan ve “zengin” görülen doktorlar, avukatlar ve diğer yüksek maaşlı profesyoneller bile, emeklilikte kendilerini mali açıdan rahat hissetmediklerini giderek daha fazla dile getiriyor.

CNBC’ye konuşan Citizens Wealth Management'ın Finansal Planlama Başkanı Jason Friday, bunun nedeni için "İnsanlar çoğu zaman, olduğundan çok daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını düşünüyor; bunun nedeni, doğru rakamı belirlememiş olmaları" diyor.