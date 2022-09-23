Yeni tüketim alışkanlıkları, yeni kuşakların hayatın her alanında olduğu gibi finansal hizmetler alanında daha önce hiç karşılaşmadığımız kadar çeşitlilik talebini de ortaya koydu. Ve bu kuşak büyüdükçe bu beklentiler artık kısık bir ses olmaktan çıkıyor, karşılanması zorunlu bir gereklilik haline geliyor.

Blockchain, kripto paralar, NFT’ler, metaverse gibi bambaşka bir sosyal ve finansal evrenin ufukta göründüğü düşünülünce bu ihtiyaç da beraberinde daha küçük parçaların bu ihtiyacı karşılamasına neden oluyor.

İşte fintekler bankaların tüm sosyal ve ekonomik yaşamın ulaşamadığı kılcal damarlarda dolaşabilen ve ihtiyacı karşılama noktasında tıkanan bu damarları daha ucuza, daha hızlı ve daha teknolojik şekillerde çözebilen yepyeni bir ekosistem yaratıyor.

DÜNYA, bu yeni ekosistemi 'mercek' altına alarak finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri ile ilgili yayınlanmış en kapsamlı dijital bir eke daha imza attı: Paranın Yeni Rotası: Fintek Ekosistemi

PARAM sponsorluğunda hazırladığımız e-Mercek yayınımızın yeni sayısını fintek ekosistemini bambaşka boyuta taşıyacak olan metaverse çağında bu ekosisteme ilişkin gelişmelere ayırdık.

Dünyada da istatistikleri çok tutarlı olmasa da Türkiye’de henüz resmi istatistikleri tutulmamış bu sektöre dair rakamsal bazı perspektifleri de derli toplu ortaya koyarken, diğer yandan global ve Türkiye bazında ilgi çekici fintek uygulamalarından da kesitler sunduk.

İşte e-mercek ekimizde bulabileceğiniz başlıklardan bazılar:

Çarpıcı rakamlar ve analizlerle yükselişi kaçınılmaz fintek ekosistemi

Param Group CEO’su Emin Can Yılmaz'ın sektörün bugünü ve yarını

Fintekler bankalar için rakip mi?

Dünyanın peşinde koştuğu yeni trend: Şimdi al, sonra öde fintekleri

Usta gazeteci Hakan Güldağ'ın kaleminden: Fintech’ın dönüştürücü gücü Türkiye’yi kalkındıracak

Hepsi ve daha fazlası; Paranın Yeni Rotası: Fintek Ekosistemi’nde