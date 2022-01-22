Paranızı işin ehline teslim edebilirsiniz

Ufuk KORCAN

Yatırım kararı vermekte zorlanılan bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Türk Lirası tasarrufu olanların kafası oldukça karışık. Bir tarafta son dönemde hızla yükselen döviz kuru bir tarafta enfl asyon ve hayat pahalılığı… Merkez Bankası’nın eylül ayında beklentilerden önce faiz indirimlerine başlaması TL mevduatların cazibesini azaltırken bu süreçte kurlarda yaşanan sert yükseliş, yatırımcılarda ‘paramın değeri eriyor’ paniğine neden oldu. Bu panikle yerli yatırımcıların bir bölümünün dövize yönelmesi doları yeni tarihi zirvelere taşıdı. Ta ki kur korumalı TL mevduat (KKM) adımı atılana kadar.

ALIM GÜCÜNÜ KORUMA ÇABASI

20 Aralık’ta açıklanan yeni enstrümanla dolar kuru 18 TL seviyelerinden geriledi ve son dönemde 13-14 TL bandına oturdu. KKM ürünü, TL’de olup kurlardaki olası yükselişten endişe edenler için önemli bir ürün. Bu ürünle yatırımcılar, kurlarda TL faizinin üzerinde olabilecek yükselişlerden etkilenmiyor ve aradaki fark hesaplarına yatırılıyor. Bu noktada enfl asyon akla geliyor. Evet TL’si olan parasını KKM ile kur karşısında koruyacak ancak enfl asyonun kur/faizin üzerinde kalması halinde alım gücü azalmaya devam edecek.

TEK BAŞINIZA KARAR VERMEYİN!

İşte bu belirsizlik ve KKM’deki ‘3 ay tutma’ şartını uzun bulanlar yüzünden bankalarda tutulan döviz hesaplarında beklenen çözülme bir türlü olmuyor. Ekonomi yönetimi TL’nin cazibesini artırmak için yeni ürünlerin olduğunu ifade etti. Bu ürünler ‘enfl asyona endeksli’ olabilir. Ama bu konuda net bir açıklama yok. Dolayısıyla içinden geçtiğimiz süreç yatırımcılar açısından tam olarak çok bilinmeyenli bir denklem. Bu anlattıklarım yatırım kararının yurtiçi kısmı. Bir de yurtdışı ayağı var. Pandeminin seyri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı, Rusya-Ukrayna gerilimi… Tüm bu resme baktığımızda ‘orta sıklet’ bir yatırımcı için gerçekten zor bir dönem. İşte böyle dönemlerde profesyoneller tarafından yönetilen yatırım fonları önemli bir alternatif olabilir. Tek bir fon yerine yapılacak fon sepeti, büyük dalgalanmalardan sizi koruyabilir. TEFAS ile artık başka kurumların fonlarını da kolaylıkla alıp satabiliyorsunuz.

Yatırım fonlarının gözde hisseleri

Yatırım fonlarının hisse tercihlerine baktığımızda ağırlıklı olarak BİST 30 hisselerinin tercih edildiği görülüyor. Fon Takip’in çalışmasına göre, yatırım fonları arasında Erdemir en fazla tercih edilen hisse durumunda. Erdemir’in kasım ayında fon portföyleri içesindeki yüzde 5.46 olan payı, aralık ayında yüzde 5.71’e çıktı. Yine Garanti Bankası’nın payı da yaklaşık yarım puan artışla yüzde 5.56’ya yükseldi. İş Menkul, Şişecam, Akbank, Aksen, Sabancı Holding, Anadolu Efes, BİM, İsdemir, Koç Holding yatırım fonlarının en fazla tercih ettiği hisseler listesinde üst sıralarda.

BES, artan devlet desteği ile cazip

Türk Lirası’nın cazibesini artırmaya yönelik atılan adımlardan bir tanesi de Bireysel Emeklilik Sistemi’nde uygulanan yüzde 25’lik devlet katkısının yüzde 30’a çıkartılması. Yani aylık BES’e 1000 lira yatırım yapan bir katılımcıya devlet aylık 250 TL katkı yapıyordu. Yeni oranla bu rakam aylık 300 TL’ye yıllık 3.600 TL’ye çıkıyor. Farklı kurumların BES fonları da yine menkul kıymet yatırım fonları gibi BEFAS sayesinde alınıp satılabiliyor. Değişken, karma, hisse senedi, altın, altın katılım gibi farklı enstrümanlardan oluşan fonlara yatırım ile gelecekte ikinci bir emeklilik maaşına sahip olabilirsiniz.

Her profile uygun yatırım seçeneği

Yatırım fonlarının son 1 yıllık performanslarına bakıldığında, enfl asyonun üzerinde ciddi getiriler sunan fonların olduğu görülüyor. Özellikle 1 milyon TL üzerinde birikimi olan ‘nitelikli yatırımcılara’ yönelik serbest fonlarda yüzde 200’ün üzerinde getiri elde edenler var. Bu fonların yatırım araçları konusunda bir kısıtlaması yok. Duruma göre hızlı şekilde portföyler değiştirilebiliyor. Diğer taraftan yurtdışındaki fırsatlardan (hisse, emtia vb) yararlanmak isteyenler için de çok sayıda fon bulunuyor. Hatta bu ürünlerde fon sepeti oluşturan fonlar da mevcut. Siz de birikimlerinize göre, bu yatırım fonlarının yöneticileriyle görüşüp kendinize en uygun olanı alabilirsiniz.