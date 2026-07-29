Elon Musk parayı X’e taşıdı — yüzde 6 getiri başladı

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Elon Musk’ın sosyal medya platformu X, uzun süredir hazırlığını yaptığı finans hizmeti X Money’yi ABD’de kullanıma açtı. Seçili kullanıcılarla başlayan hizmet, para transferinden faiz getirili hesaba kadar birçok bankacılık işlemini doğrudan X uygulamasına taşıyor.

X Money’ye şimdilik davet yöntemiyle erişilebiliyor. Yalnızca ABD’de yaşayan, 18 yaşını doldurmuş ve X’in ücretli aboneliklerinden birini kullanan seçili hesaplar hizmete katılabiliyor.

Kullanıcılar başka bir X hesabına ücretsiz ve anlık para gönderebiliyor. Hizmet kapsamında ayrıca Visa altyapısıyla çalışan X markalı bir banka kartı sunuluyor.

Yüzde 6 için abonelik şartı

X Money, hesapta tutulan para için yıllık yüzde 6’ya varan getiri sağlıyor. Açıklanan koşullara göre Premium+ aboneleri yüzde 6 yıllık getiriye doğrudan hak kazanıyor.

Premium aboneleri ise belirlenen doğrudan para yatırma şartlarını karşılarsa aynı orana ulaşabiliyor. Getiri oranı ve uygunluk koşulları abonelik türüne göre değişirken ücretlerin toplam kazancı azaltabileceği belirtiliyor.

X markalı Visa kartıyla yapılan uygun alışverişlerde yüzde 3 nakit iade veriliyor. Bazı işlem türleri kampanya dışında bırakıldığı için yüzde 3 oranı bütün harcamalarda geçerli olmayacak.

X Money banka değil

X Money, banka lisansı bulunan bağımsız bir finans kuruluşu olarak faaliyet göstermiyor. Hizmetin bankacılık altyapısını ABD merkezli Cross River Bank sağlıyor.

Kullanıcıların mevduatı Cross River Bank ve sisteme katılan diğer sigortalı bankalarda tutuluyor. X Payments LLC ise finansal teknoloji şirketi olarak hizmetin uygulama, marka ve kullanıcı deneyimi tarafını yönetiyor.

Cross River Bank’taki hesaplar standart olarak 250 bin dolara kadar FDIC mevduat sigortası kapsamında bulunuyor. Para, nakit süpürme programıyla farklı bankalara dağıtıldığında toplam koruma belirli koşullarla 10 milyon dolara kadar çıkabiliyor.

X Payments’ın kendisi FDIC sigortalı bir banka değil. Sigorta yalnızca programa katılan bankalardan birinin yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda ve gerekli koşullar karşılandığında devreye giriyor.

Kartta ATM ve döviz avantajı

X Money kartı, Visa’nın kabul edildiği mağazalarda ve internet sitelerinde kullanılabiliyor. Platform, dünya genelindeki ATM’lerde yapılan para çekme işlemlerinde oluşan ücretleri üç takvim günü içinde kullanıcıya iade etmeyi planlıyor.

Kartla yapılan yurt dışı işlemlerinden ayrıca yabancı para işlem ücreti alınmayacak. Kullanıcılar kartlarını uygulama üzerinden yönetebilecek ve işlem limitlerini kendileri belirleyebilecek.

X Money, maaşın hesaba iki güne kadar erken yatırılması, banka havalesi, fatura ödemesi ve çek gönderimi gibi ek hizmetler de sunuyor. X kullanıcıları arasındaki anlık transferlerde ise ücret veya tutar sınırı uygulanmayacağı belirtiliyor.

Musk eski yarışına döndü

Elon Musk’ın finans teknolojisi geçmişi, 1999’da kurduğu çevrim içi finans platformu X.com’a dayanıyor. Şirket daha sonra birleşme ve satın alma işlemleriyle PayPal’ın temelini oluşturmuştu.

Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra platformu sosyal medya, iletişim, alışveriş ve finans hizmetlerini birleştiren bir “her şey uygulamasına” dönüştürmek istediğini açıklamıştı. X Money’nin açılması, bu hedefin ilk doğrudan finans ürünü oldu.

Yeni hizmet; PayPal’ın Venmo’su, Zelle ve Cash App gibi güçlü rakiplerin bulunduğu bir pazara giriyor. X’in geniş kullanıcı kitlesi önemli bir avantaj sağlarken ücretli abonelik şartı, hizmetin ilk aşamadaki büyümesini sınırlayabilir.

X Money’nin ABD’de daha fazla kullanıcıya ne zaman açılacağı henüz açıklanmadı. Şirket, seçili hesaplarla başlayan dağıtımın ilerleyen dönemde genişletileceğini bildirdi.