Parasını yönetmek isteyen yapay zekâ kullanıyor

Lloyds Bank’ın yeni araştırması, Birleşik Krallık’taki yetişkinlerin yüzde 53’ünün yapay zekâyı tasarruf planları yapmak için kullandığını ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 52’si bütçe planlamasında, yüzde 51’i finansal eğitim için bu teknolojiden yararlanıyor.

Her iki kişiden biri...

Yapay zekâ aynı zamanda yatırım araştırması, borç yönetimi, sigorta karşılaştırması ve vergi hazırlığı gibi daha karmaşık alanlarda da kullanılmaya başlandı.

Araştırmaya göre her iki kişiden biri, sigorta tekliflerini karşılaştırmak ve tavsiye almak için yapay zekâya başvuruyor. Yüzde 39’u geleceğe dönük finans planları için, yüzde 37’si ise yatırım araştırmaları için bu araçları tercih ediyor.

Benzer bir araştırma, İngiltere’deki hanelerin yüzde 40’ının, yapay zekânın faturaları ödemesi gibi sıradan işlemleri üstlenmesi halinde parasını onun yönetmesine izin verebileceğini gösterdi.

Lloyds Bank, son beş yılda internet kullanımında güven duyan kişi sayısının 4 milyon arttığını ve mobil bankacılık uygulaması kullananların 21 milyona ulaştığını belirtiyor.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 83’ü veri gizliliği, yüzde 80’i yanlış veya eski bilgi alma, yüzde 70’i ise kişisel duruma göre yeterli uyarlama yapılmaması konusunda endişe taşıyor.