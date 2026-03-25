Paribu neden açılmıyor?

Kripto para işlem platformu Paribu'da planlı bakım çalışması kapsamında gece işlemler askıya alındı. Saat 09.00'da bitmesi beklenen çalışma devam ederken üyeler şimdi alım-satımların ne zaman normale döneceğini merak ediyor.

Paribu ne zaman gelecek?

Paribu'dan yapılan açıkmada "Yürüttüğümüz planlı bakım çalışması kapsamında teknik kontrollerimiz öngörülenden daha uzun sürüyor. Hizmetlerimiz, kontrollerin tamamlanmasının ardından kademeli olarak erişime açılacak.

Güncel durumu http://status.paribu.com adresinden takip edebilirsiniz. Süreçle ilgili tüm sorularınız için Paribu Destek’e 0850 303 60 00 numaralı telefondan 7/24 ulaşabilir veya http://paribu.com/destek adresi üzerinden talep oluşturabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.