Paris Auto Show Asyalılara kaldı!

Aysel YÜCEL / PARİS

Pandemi nedeniyle 4 yıldır düzenlenemeyen Uluslararası Paris Otomobil Fuarı (Le Mondial de L’Auto 2022) dün kapılarını açtı. 23 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek olan fuar, katılımcı markalar açısından oldukça sönük bir havada başladı. Paris’teki şova ağırlık olarak ev sahibi Fransız markalar ile Avrupa pazarında iddialı olmak isteyen Asyalı markalar katıldı. Audi, BMW, Mercedes- Benz, Toyota, Ferrari, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Nissan gibi birçok dünya devi fuarda katılımcı olarak yer almadı. Hatta Citroen gibi bazı ev sahibi markalardan da fuara katılım olmadı. Fuara katılımın sınırlı olmasında otomotiv markalarının pazarlama stratejilerindeki büyük değişim de etkili oldu. Markalar artık fuarları eskisi kadar önemli bir pazarlama alanı olarak görmüyor.

Bu yıl 89’uncu kez düzenlenen fuarın ana teması ise geleceğin mobilite araçlarını öne çıkaran ‘Devrim Yolda’ oldu. Şovda başta elektrikli otomobiller olmak üzere geleceğin mobilite çözümleri, iki kişilik mikro otomobiller, konsept araçlar ve hidrojenli araçlar ön plandaydı.

Fuarın en önemli yeniliklerini ev sahibi markalardan geldi. Ev sahibi markalardan Fransız Peugeot, Paris Otomobil Fuarı’nda ürün gamındaki elektrikliye geçiş yaklaşımını vurguladı. Fuarda yeni e-208’in yanı sıra hibrit versiyonda yeni modeli 408’in dünya lansmanlarını gerçekleştirdi. Yenilikçi Peugeot 408, her açıdan görülebilecek şekilde büyük şeffaf bir küre içinde sergilenirken, Peugeot e-208, yüzde 15 güç ve yüzde 10,5 menzil kazanımı sağlayan, tamamen elektrikli güç-aktarma sistemiyle görücüye çıktı. Fuar kapsamında ayrıca, yüksek performanslı elektrikli araç tutkunları, ilk kez bir otomobil fuarında sergilenecek Peugeot 9X8 Hybrid Hypercar’ı ve aynı tasarım ve mühendislik ekibi tarafından geliştirilen, 360 HP hibrit güce sahip yol versiyonu Peugeot 508 PSE’yi yakından inceleme fırsatı buldu.

408, 2023’ün ikinci yarısında

Türkiye’de Ziyaretçiler, özel bir stantta hidrojen yakıt hücresi teknolojisini de deneyimleme imkanı yakaladı. Peugeot E-Expert Hidrojen stantta sergilenirken, fuar boyunca kapsamlı testler için de kullanıma sunuldu. Paris Otomobil Fuarı’nı fiziksel olarak ziyaret edemeyenler için de LeSalon.Peugeot.fr platformu üzerinden dijital olarak da Peugeot standı ziyaret edilebiliyor. Fuarda konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, 408’in Türkiye’ye 2023’ün ikinci yarısında geleceğini belirtirken, e-208’in geliş tarihinin ise henüz netleşmediğini söyledi. Markanın Avrupa’da satılan modellerinin tamamı 2030 yılında, yasal gerekliliklerin 5 yıl öncesinde, tamamen elektrikli olacak.

Renault, Dacia ve Jeep’ten yeni modeller

Diğer ev sahibi markalar Renault ve Dacia da fuarda konsept araçlarını tanıttı. Renault markası 2025 yılında muhtemelen ‘Renault 4’ olarak adlandıracağı küçük elektrikli SUV modelinin konsepti ‘4ever Trophy’inin konseptini ilk kez bu fuarda gösterdi. Dacia da kısa süre önce tanıtılan Manifesto konsept otomobili başta olmak üzere, markanın tüm ürün gamını yeni marka kimliğiyle fuarda sergiledi. Ayrıca, Dacia’nın ilk hibrit motoru da (Hybrid 140) Paris’teki şovda lanse edildi. Öte yandan, Jeep’in ilk elektrikli modeli Avenger ve Peugeot’nun yeni fastback gövde tipli 408, yenilenen DS 7 ve DS 4 de fuarda öne çıkan otomobiller arasındaydı. Fuara ev sahibi Fransızlardan sonra en çok ilgi gösterenler Asyalılar oldu. Başta dünyanın en büyük üreticilerinden Çinli BYD olmak üzere başka bir Çinli Great Wall ve Vietnamlı Vinfest Avrupa’ya Paris’ten giriş yaptı.