Parite “Fed yavaşlayacak” beklentisinden güç alıyor

AB ekonomisi bir dönüm noktasında olduğuna vurgu yapan AB Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni, basın toplantısıyla duyurduğu Sonbahar 2022 ekonomik tahminlerinde Avrupa Birliği için 2022 büyüme öngörüsünü yüzde 3,3’e (önceki yüzde 2,7), Euro Bölgesi için büyüme öngörüsünü yüzde 3,2’ye (önceki yüzde 2,6) yükseltti. Ancak 2023 için büyüme öngörüleri sert şekilde düşürüldü.

Komisyon “Rusya’nın savaşı görünümü bozuyor” başlıklı Yaz 2022 ekonomik tahminlerinde Avrupa Birliği’nin 2023’te yüzde 1,5, Euro Bölgesi’nin yüzde 1,4 büyüme öngörmüştü. Yeni tahminlerde 2023’te hem AB’nin hem Euro Bölgesi’nin sadece yüzde 0,3 büyüyeceği öngörülüyor. “Enflasyon beklenenden hızlı artmaya devam etti ancak zirve yakın, muhtemelen bu yılın sonunda zirve görülecek” ifadelerini kullanan Gentiloni Komisyon’un enflasyon tahminlerini de yükselttiğini söyledi.

Enflasyonun 2022’de Euro Bölgesi’nde yüzde 8,5’e (önceki yüzde 7,6) AB genelinde yüzde 9,3’e (önceki yüzde 8,3) tahmin ediliyor. Önceki raporda AB’de yüzde 4,6’ya, Euro Bölgesi’nde yüzde 4,3’e yavaşlaması beklenen enflasyon 2023’te yeni tahminlere göre ancak yüzde 7’ye düşürülebilecek. İşgücü piyasası güçlü seyretmeye devam ediyor. İşsizliğin bu yıl hafif yükselişle tarihi dip düzeylerden yüzde 6,2’ye yükselmesi, 2023’te yüzde 6,5’e ulaşması ve 2024’te tekrar yüzde 6,4’e gerilemesi bekleniyor. Bütçe açıklarının ise yüzde 3’ün üzerinde kalmaya devam edeceği öngörülüyor.

Piyasalar 2023’te faiz indirimi beklemeye başladı

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri bu yılın büyük bölümündeki konuşmalarında daha önce kullanılmayan "ivedilikle" ve "önden yükleme yapmak" gibi ifadeler kullanarak son 40 yılın en yüksek seviyesine yükselen enflasyonla mücadele etmek için ne kadar hızlı davranmak istediklerini vurgulamışlardı. Şimdilerde ise bu yetkililerin bir kısmı, faizlerin Haziran ayından bu yana görülen toplantı başına 75 baz puanlık artırıldığı dönemin aksine 25 baz puan artırılıp düşürüldüğü dönemde kullandıkları terminolojiyi tercih etmeye başladılar. Bu durum Fed'in son 40 yılın en hızlı faiz artırım döneminin ardından tempoyu düşürmeye hazır olduğunun açık bir işareti. ABD'de perşembe günü açıklanan enflasyon verisinin fiyat artışlarında beklentilerin üzerinde yavaşlamaya işaret etmesi Fed'in faizleri sıfıra yakın seviyelerden yüzde 3,75-4 seviyesine yükseltmesinin etkisini göstermeye başladığı şeklinde yorumlandı. Önceki gün konuşan Fed yetkilileri faiz artışına yeni yaklaşımlarını tanımlamak için "kademeli" ve "ölçülü" gibi ifadeler kullansalar da ABD'de borçlanma maliyetinin birkaç öy önce düşündüğünden daha uzun süre yüksek kalabileceğine de vurgu yaptılar.

Faizde zirve beklentisi %4,75-5 düzeyine geriledi

Piyasalarda borçlanma maliyetleri daha uzun süre daha yüksek kalabilir vurgusu ayrıntılar arasında kaybolan bir detay olarak kalırken ABD borsaları açıklamaların ardından sert yükseliş kaydetti. Fed'in faiz oranlarının önümüzdeki sene yüzde 5'in üzerinde zirve yapacağını fiyatlayan işlemciler enflasyon verisinin ardından bu beklentilerini yüzde 4,75-5 seviyesine çektiler. Ayrıca piyasalar artık önümüzdeki yılın ikinci yarısında faizlerde indirime gidilmesini bekliyor.