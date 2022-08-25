Paritenin ihracatçıya negatif etkisi 7 milyar doları buldu

Yener KARADENİZ / İSTANBUL

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) iş birliğinde düzenlenen İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı (IFCO) İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını 2’nci kez açtı. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve İTO Başkanı Şekip Avdagiç katıldı. Yarın sona erecek fuarın sektör ihracatına katkısının 1 milyar doları bulması bekleniyor.

AB’nin en büyük hazır giyim fuarı IFCO’nun açılışında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “En büyük pazarımız Avrupa Birliği’ne ağırlıklı olarak Euro ile ihracat yapıyoruz. Girdilerimizin çoğu da dolarla satın alınıyor. Son dönemlerde paritede önemli hareketlilik yaşandı. Geçen yıl 1,15 olan Euro/dolar paritesi temmuz ayında 1 civarına bu ay ise 1’in altına geriledi. Paritenin Türkiye’nin temmuz ayı itibari ile genel ihracata etkisi de 7 milyar dolara çıktı. Parite etkisi olmasaydı 250 milyar dolarlık ihracat hedefini yıl bitmeden tutturmuş olacaktık” dedi. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı da olan Gültepe, paritenin hazır giyim sektörü ihracata negatif etkisinin ise 800 milyon dolar olduğunu belirterek, “Eğer parite geçen dönemdeki gibi devam etmiş olsaydı hazır giyim sektörü ihracatını 800 milyon dolar daha artı yazacaktı. Hem fiyat tutturma hem de avantajlı olma noktasında farklı bir durumda olacaktık” şeklinde konuştu.

Resesyon rakamlara yansımaya başladı

Gültepe, ilki şubat ayında gerçekleştirilen AB’nin en büyük hazır giyim fuarı IFCO’nun öneminden de bahsetti. Fuarın İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve sektörel derneklerin ortak çalışması ile ortaya çıktığını anlatan Gültepe, “IFCO, Ortak akıl, ortak çalışma, dayanışmanın bir sonucudur. Ortak akıl ile çalışmanın ülkeye ne derece faydalı olduğunu görüyoruz. Diğer sektörlere de örnek olan bir çalışma bu” ifadelerini kullandı.

15 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor

İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Paşahan da, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün küresel ligde en başarılı sektörlerden biri olduğuna dikkat çekti. Paşahan, “IFCO’nun da etkisi ile bu başarıyı daha da yukarı çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda İstanbul’u moda merkezi, Anadolu’yu da üretim üssü yapmak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Tüm kategorileri barındıran fuarı,küresel moda endüstrisinin buluşma noktası haline getirecek. 600’e yakın katılımcı ve 35 bin metrekare alanı ile AB’nin en büyük hazır giyim fuarı olan IFCO, şubat ayı itibari destek kapsamına alınmıştı. Resesyon kaygılarına rağmen önemli bir katılım sağlandı. AB’den ABD’ye, İngiltere’den Körfez ülkelerine Rusya’dan Ortadoğu’ya kadar birçok ülkeden 3 bini nitelikli alıcı olmak üzere 15 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te IFCO’nun 100 bin metrekareye çıkmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

47 bin işletmeye 4 milyar TL destek

IFCO’nun açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fuarın açılışında yaptığı konuşmada “250 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Hazır giyim sektöründe hedef bu yıl için 23 milyar dolarlık ihracat. Türkiye’de toprak altından çıkaracağımız petrolümüz yok. Emek yoğun sektörlere destek olarak hedeflerimize ulaşacağız. Firmalarımızın kendi markalarını oluşturup uluslararası pazarda isimlerini duyurmasıyla daha iyi konumlara geleceğimizi biliyoruz. Hazır giyimde İtalya nasıl konuşuluyorsa bundan sonra Türkiye konuşulacak” dedi. Öte yandan Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile gençlerin istihdama teşvik edilmesi gerektiğini belirten Bakan Varank, “Şu ana kadar 47 bin işletmeye 4 milyar TL’ye yakın destek verdik. 63 bin genç kardeşimizin istihdam edilmesini sağladık. İstihdam edilen kişi başına sağladığımız destek miktarını 100 bin TL’den 125 bin TL’ye çıkardık. Başvurular 10 Ekim’e kadar devam edecek. Başvurusu onaylanan işletmelerimiz 28 Kasım tarihine kadar KOSGEB’den istihdam başına 125 bin TL ödemelerini talep edecekler. Burada özellikle küçük mikro işletmeler bu destekten yararlanabilirler. 3 yıldır işi olmayan, üniversite mezunu, meslek lisesi gençlerimizi istihdam ettiğinizde biz size 125 bin TL faizsiz kredi veriyoruz. Yani biz size bedava para vermiş oluyoruz istihdam oluşsun diye” şeklinde konuştu.

“2023’te 27 milyar dolara çıkabiliriz”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç Türkiye ihracatının lokomotif sektörlerinden biri olan hazır giyimin, ihracatı çok daha iyi noktalara taşıması gerektiğini söyledi. Avdagiç, “İFCO için de dünyayı ağırlayacağımız bir fuar olması amacıyla yola çıktık. O istikamette de gidiyoruz. İstanbul ismi çok kıymetli. IFCO’nun değeri bu isim ile çok daha fazla artacaktır” dedi. Sektörün 23 milyar dolarlık hedefi ile ilgili de konuşan Avdagiç, sektörün önünün açık olduğunu vurgulayarak 2023’te 26-27 milyar dolarlık ihracata ulaşılacağına yönelik inancını dile getirdi.