Park ve AVM'yi satan belediye bu kez sanayi sitesini elden çıkardı

İngiltere’de Medway Belediyesi, finansal yapısını iyileştirmek ve bakım maliyetlerini azaltmak amacıyla mülk satışlarına hız verdi. Belediyeye ait Railway Sanayi Sitesi, 775 bin sterline (45.8 milyon TL) satıldı.

10 bin metrekarelik alan

Gillingham’da bulunan ve 10 bin metrekarelik bir alana sahip olan sanayi sitesi, toplam 15 ayrı biriminden oluşuyor. Bu birimler arasında tekerlek tamir atölyeleri ve restoran ekipmanları tedarik eden işletmeler de yer alıyor.

Satılacak yerlerin listesi açıklandı

Yetkililer, bu satışların belediyenin mali durumunu güçlendirmek ve bütçeyi daha verimli yönetmek için yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda daha önce Gillingham Business Park (7 milyon sterlin) ve Rainham Alışveriş Merkezi (1,5 milyon sterlin) de satıldı.

Medway Belediyesi, satış listesine birçok değerli mülkü dahil etti. Bu mülkler arasında; tarihi malikâne, golf kulübü bowling kulübü, tarım ürünleri pazarı gibi yerler de yer alıyor. Tüm bu satışların tamamlanması halinde belediyenin toplam 34,9 milyon sterlin gelir elde etmesi bekleniyor.