Parkede dijitalleşme, satışları yüzde 55 artırdı

Pandemide, işten sosyal hayata ve alışverişe kadar tüm ihtiyaçlar dijital kanallar aracılığıyla sağlanırken, bu durum parke sektörünü de dijital teknoloji yatırımlarına sevk etti. Bunun eksiyle sektörde satışlar yüzde 55’e varan oranda artış kaydetti.

Pandemi ve dijital teknolojilerin parke sektörüne etkileri hakkında değerlendirmelerde bulunan DesignFloor Genel Direktörü Fatih Aslan, parke sektöründe online teknolojilere talebin her geçen gün artacağını ve dijitale yatırım yapanların büyüme trendini yakalayacağını söyledi. Aslan, teknolojinin parke sektöründe de trendleri belirlediğini, büyümek isteyenlerin teknolojiye yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

Sektörde teknoloji yatırımlarının pandemi öncesinde başladığını, pandemiye hazır teknolojiyle giren firmaların bu dönemde satışlarını artırdığını belirten Aslan, “DesignFloor olarak pandemi döneminde siparişlerde yüzde 55’e varan artış gözlemledik. Pandemiden önce geliştirdiğimiz online talep formu, hızlı teklif alma ve ücretsiz numune gönderme sistemimiz, fiziksel ziyaretlerin neredeyse sıfıra indiği süreç boyunca yoğun ilgi gördü.” diye konuştu.

“Pandemi, hizmet ve teknoloji farkımızı ortaya çıkardı”

Evlerde geçirilen zamanın artmasıyla zemin yenileme taleplerinde de artış yaşandığını belirten Fatih Aslan, şöyle konuştu: “120’den fazla model seçeneğimiz, farklı ve özgün ürün gamımızla artan talebi sorunsuz bir şekilde karşıladık. Bu dönemde teklif formu, ücretsiz numune talebi sistemleri ve diğer iletişim kaynaklarımız vasıtası ile mimarlar, iç mimarlar ve bireysel kullanıcıların zemin ihtiyaçlarına en uygun cevabı sunabilmek için danışmanlık hizmeti verdik. Ayrıca tasarımcılara, Download Merkezi hizmetimiz ile tüm ürünlerimizin yüksek çözünürlüklü texture görsellerini BIM formatına uygun olarak gönderdik. Bu sayede tasarımcılar projelerinin modellemelerinde DesignFloor çatısı altındaki ürünleri bire bir uygulayarak render alabildiler ve üretimlerine devam edebildiler. Pandemi, hizmet ve teknoloji farkımızı ortaya çıkardı.” dedi.

Interior Studio sistemini hizmete aldı

Pandemiyle birlikte hijyenin, parke sektöründe de öncelikli konular arasına girdiğini kaydeden Fatih Aslan, hijyen teknolojileriyle üretilen parkelerin ilerleyen süreçte öne çıkacağını ve bu alandaki yatırımlarının süreceğini aktardı.

Hijyen teknolojilerinin yanı sıra kullanıcı, tasarımcı ve mimarların hayatını kolaylaştıran teknoloji yatırımlarına devam edeceklerini söyleyen Aslan, bu yıl bünyelerine kattıkları Kaindl markasıyla ürünleri, fotoğraf üzerine yerleştiren akıllı ‘Interior Studio’ sistemini hizmete aldıklarını bildirdi.

Kullanıcıların, Interior Studio ile onlarca ürün arasından seçtikleri zemin kaplamasını, çok sayıda hazır mekan görseli üzerine otomatik olarak yerleştirebildiğini anlatan Aslan, “Hatta kendi evlerinin fotoğrafını saniyeler içinde sisteme yükleyerek, seçtikleri parkenin nasıl duracağını görebiliyor. İlerleyen süreçte bu teknolojiyi DesignFloor çatısı altındaki tüm ürünler için kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Interior Studio hizmetinin yanı sıra kullanıcıların ihtiyaçlarına en iyi çözümü sunabilmek için en güncel teknolojileri uygulayacağız ve dijitalleşme anlamında sektörün öncüsü olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.