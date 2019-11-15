ParkPalet yurt dışına açılıyor

15 Kasım 2019

AYSEL YÜCEL

İSTANBUL - Yurt dışına açılmayı planladıklarını açıklayan ParkPalet Kurucu Ortağı Alp Çiçekdağı, komşu ülkeleri hizmet kapsamına alacaklarını, ayrıca Avrupa’da bir şirketle iş birliği için görüşmelere başladıklarını söyledi.

ParkPalet, kısa dönem için depo alanı arayan şirketlerle, kapasite fazlası olan depolama şirketlerini buluşturan Türkiye’nin ilk online B2B depo platformu olarak kuruldu. Şirket, Türkiye geneline yayılmış 14 bölgede işletilen 130 depo ve 400 bin palet kullanılabilir kapasiteye ulaştı. ParkPalet, başta lojistik sektörünün güçlü olduğu İstanbul-Kocaeli hattı olmak üzere, tüm büyük şehirleri kapsayan bir depo ağı oluşturmayı hedefliyor.

KOBİ’lerin payını artıracak

Şirketin yut dışına açılma planı olduğunu açıklayan “Türk firmalarının yurt dışı pazarlardaki lojistik ve depo ihtiyaçlarının farkındayız. İlk planda, ülkemizin yoğun ticaret yaptığı komşu ülkeler, Balkanlar, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetleri de kapsama alanımıza katmayı planlıyoruz. Batı Avrupa ülkelerinde hizmet veren benzer platformlarla da iş birliği için görüşmelere başladık. Önümüzdeki yıl itibariyle yurt dışı operasyonlarımıza başlayacağız” diye konuştu. Alp Çiçekdağı, müşterileri portföylerinin yüzde 50’sini büyük kurumsal firmaların, diğer yüzde 50’sini ise KOBİ’ler oluşturduğuna dikkat çekerek, “Bu dağılımda özellikle KOBİ tarafını artırmak çalışmalar yürütüyoruz. Mevcut ve potansiyel müşterilerimizden son 3 ayda 100’den fazla depolama alanı ve hizmeti talebi aldık” dedi.

“Şirketlerin lojistik maliyetlerini azaltıyoruz”

ParkPalet Kurucu Ortağı Alp Çiçekdağı, perakende, hızlı tüketim ve e-ticaret gibi sektörlerde sık yaşanan stok dalgalanmalarının verimli yönetilememesi durumunda kurumsal şirketlerin artan lojistik maliyetleri gerçeği ile ‘talep üzerine depolama’ ihtiyacının çıkış noktalarını oluşturduğunu belirterek, müşterilerine sundukları avantajları şu şekilde özetledi: “Depo alanına ihtiyacı olan şirketlere öncelikle sabit kira ve işletim maliyeti yerine, ürünün ölçeği ve kaldığı süre üzerinden ödeme yapabilme imkanı sağlıyoruz. Mevsimsel ya da ani stok artışları için ihtiyaç duyulan depo alanı, ihtiyaç duyulan süre için kiralanabildiğinden, ihtiyaç olan bölgede, en düşük maliyetle ve/ya en uygun nitelikteki depo işletmecisi ile çalışılabilmek mümkün. Ayrıca Standart ParkPalet Sözleşmesi ile çok sayıda profesyonel depo işletmecisi ile anında çalışma imkanı tanıyor. Şirketlere tüketim veya üretime yakın depolar sağlayabiliyor, farklı noktalarda çok sayıda dağıtım noktası oluşturarak, dinamik bir lojistik stratejisi geliştirilebilmesine destek oluyoruz. Tam kullanılamayan depo alanlarının palet bazında satışa sunulmasını sağlayarak depo sahiplerine de ek gelir yaratıyoruz. Bu durumun özellikle düşük mevsimlerde yeni müşteri edinimi sağlayarak, iş gücü ve ekipman verimliliklerinde kayıp yaşanmasının da önüne geçeceğini düşünüyoruz.”

e-ticaret lojistiğine odaklandı

Gündemlerindeki önemli konulardan birinin e-ticaret lojistiği olduğunu belirten Çiçekdağı, şunları söyledi: “Hedefimiz e-ticaret şirketleri için sadece depo sağlayan bir şirketin ötesine geçerek, siparişlerin hazırlanmasından, paketlenmesine, faturalanmasından kargolanmasına ve iade işlemlerine kadar tüm süreçleri müşterilerimiz adına yönetebilmek. Öte yandan bu yılki hedeflerimiz doğrultusunda ParkPalet’i depolama talep sahipleri ile depo işletmecilerinin arasındaki bilgi transferi gerektiren mal, hareket, emir ve rapor dosyalarının platformumuz üzerinden karşılıklı gönderilebileceği, belli başlı depo yönetim sistemlerine entegre bir ara yüz olarak hizmet verecek web tabanlı bir portal haline getirdik. Önümüzdeki yıl platformun bu özelliklerinin aktif olarak kullanımını arttırmayı hedefliyoruz.”