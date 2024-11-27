Pasaport Harç Bedelleri 2025: Yeniden Değerleme Oranı kesinleşti, harç bedelleri belli oldu
Yeni yılda yurtdışı tatil planı yapanlar ya da iş gezisi için yurt dışına gidecekler dikkat! Pasaport süreniz doldu ya da ilk kez pasaport alacaksanız 2025 yılında ödeyeceğiniz pasaport harçları zamlandı. Altı aylık, bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık ve 10 yıllık olmak üzere vadeye göre değişen harçlara 2025 yılı için yüzde 43.93 zam geldi. Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Altı aylık pasaport için harç bedeli 1639 liradan 2 bin 359 liraya çıktı. 10 yıllık pasaport harcı işte 11 bin 274 liraya yükseldi. 2024 yılında 990 lira olan defter bedeli ise 1137 liraya ulaştı.
Kasım ayı başında açıklanan ‘Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) 12 aylık ortalaması üzerinden yeniden belirlenen Yeniden Değerleme Oranı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Ehliyet, pasaport gibi harçlar, vergiler ve trafik cezaları gibi pek çok kalemi etkileyecek olan Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50 artırma ve azaltma yetkisini kullanmadı ve Ekim ayında açıklanan 12 aylık ortalama ÜFE, yani yüzde 43,93’lük oran Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de Yeniden Değerleme Oranı olarak yayınlandı.
Pasaport harçları ne kadar oldu?
Yeniden Değerleme Oranı’nın resmileşmesinin ardından pasaport süresi dolanlar ya da yeni yılda yurtdışı planı yapanlar ve ilk kez pasaport almayı düşünler “2025 pasaport harçları ne kadar oldu” sorusuna yanıt aramaya başladı.
İşte 2025’te pasaport alacaklar ya yenileyeceklerin altı ay, 1 yıl, 3 yıl ve 10 yıllık pasaport harçları için ödeyecekleri ücretler:
6 aylık pasaport harcı: 2 bin 359 lira - (2024 yılında 1639 liraydı)
1 yıllık pasaport harcı: 2 bin 424 lira - (2024 yılında 2 bin 397 liraydı)
2 yıllık pasaport harcı: 5 bin 630 lira - (2024 yılında 3 bin 923 liraydı)
3 yıllık pasaport harcı: 9 bin 999 lira - (2024 yılında 5 bin 558 liraydı)
10 yıllık pasaport harcı: 11 bin 274 lira - (2024 yılında 7 bin 833 liraydı)
Pasaport defter bedeli: 1137 lira (2024 yılında 790 liraydı)