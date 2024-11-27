Pasaport harç ve defter bedelleri 2025: Yeniden Değerleme Oranı resmileşti, pasaporta zam geldi

Kasım ayı başında açıklanan ‘Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) 12 aylık ortalaması üzerinden yeniden belirlenen Yeniden Değerleme Oranı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ehliyet, pasaport gibi harçlar, vergiler ve trafik cezaları gibi pek çok kalemi etkileyecek olan Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50 artırma ve azaltma yetkisini kullanmadı ve Ekim ayında açıklanan 12 aylık ortalama ÜFE, yani yüzde 43,93’lük oran Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de Yeniden Değerleme Oranı olarak yayınlandı.

Pasaport harçları ne kadar oldu?

Yeniden Değerleme Oranı’nın resmileşmesinin ardından pasaport süresi dolanlar ya da yeni yılda yurtdışı planı yapanlar ve ilk kez pasaport almayı düşünler “2025 pasaport harçları ne kadar oldu” sorusuna yanıt aramaya başladı.

İşte 2025’te pasaport alacaklar ya yenileyeceklerin altı ay, 1 yıl, 3 yıl ve 10 yıllık pasaport harçları için ödeyecekleri ücretler:

6 aylık pasaport harcı: 2 bin 359 lira - (2024 yılında 1639 liraydı)

1 yıllık pasaport harcı: 2 bin 424 lira - (2024 yılında 2 bin 397 liraydı)

2 yıllık pasaport harcı: 5 bin 630 lira - (2024 yılında 3 bin 923 liraydı)

3 yıllık pasaport harcı: 9 bin 999 lira - (2024 yılında 5 bin 558 liraydı)

10 yıllık pasaport harcı: 11 bin 274 lira - (2024 yılında 7 bin 833 liraydı)

Pasaport defter bedeli: 1137 lira (2024 yılında 790 liraydı)