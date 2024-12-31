Pasaport harcı ne kadar oldu? (2025 pasaport ücretleri)

Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte birçok alandaki yeni ücretler de belirlendi. 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç miktarları açıklandı. Bu kapsamda, telefon pasaport harcı için ödenecek ücretler de güncellendi.

Yeniden değerleme oranı yüzde 49,93

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’nin 30 Aralık tarihli sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2025 yılında uygulanacak vergi, harç ve diğer maktu tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu. 2024 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak ilan edilmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kasım ayında açıklanmıştı.

Pasaport harç ücretleri ne kadar oldu?

1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 3 bin 449,40 lira, 3 yıl süreliler için 8 bin lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 11 bin 274 lira olacak.

Pasaport başvurusu nereye yapılır?

Yurt içinde umuma mahsus pasaportlar başvuruları için il ve ilçe nüfus müdürlüklerine, hususi ve hizmet damgalı pasaportlar başvuruları il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine başvuruda bulunulur. Yurt dışında ise dış temsilciliklerle iletişime geçilir.

Pasaport başvurularında gerekli olan belgeler neler?

• Geçerli Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesi,

• Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,

• Öğrenci Belgesi (yurtdışında okuyanlar için),

• Daha önce alınmış ve iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz tüm pasaportlar (yeşil pasaport ile birlikte, daha önceden alınmış olan diğer pasaportlar da dahil),

• Umuma mahsus (bordo) pasaportlar için, değerli kağıt bedelinin (devlet bankaları, vergi daireleri veya ptt şubelerine) ödenmesi,

• Hususi ve Hizmet damgalı pasaportlar için, değerli kağıt bedelinin (devlet bankaları, vergi daireleri veya ptt şubelerine) ödenmesi,

• Ergin olmayan veya kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı ve muvafakat belgesi,

• Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport müracaatlarında, kişinin çalıştığı kurumundan alacağı pasaport talep formu (Talep formlarının İçişleri Bakanlığınca belirlenmiş matbuu form olarak düzenlenmiş ve Müdürlüğümüzde imza sirküsü bulunan amirce onaylanmış olması gerekmektedir),

• Emekliler için; İl Müdürlüğüne ilk kez pasaport başvurusunda bulunacaklar için bir defaya mahsus olmak üzere, emekli olduğu kurumdan emekli olduğuna dair ıslak imzalı ve mühürlü, emekli olduğu/istifa ettiği zamandaki kadro derecesini ve unvanını gösterir yazı (Aynı hükümler istifa edenler için de geçerlidir.)

Pasaport defter ve harç bedeli nereye ödenir?

Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)