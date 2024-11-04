Pasaport Harçları 2025: İşte altı ay, 1 yıl, 3 yıl ve 10 yıllık pasaport harç fiyatları

Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarında belirleyici olan Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi.

Her yıl ekim ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.

Yüzde 43,93'lük bu oran 2025 yılında uygulanacak. Bu oranla birlikte pasaport harçları ve diğer çeşitli harçlarda önemli artışlar yaşanacak.

Altı aylık pasaport harcı 2.359 lira, bir yıllık pasaport harcı 3.424 lira, iki yıllık pasaport harcı ise 5.630 lira olacak.

Üç yıllık pasarport harcı 9 bin 999 lira, 10 yıllık pasaport harcı 11.274 liraya kadar yükselecek.

Öte yandan yurt dışına çıkış yapmak isteyenler yurt dışı çıkış harcı için 720 lira ödeyecek.

Bu fiyatlar kesinleşmiş değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.