Pasaport ücretleri ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisiyle birlikte ceza, harç ve vergi artışları için kullanılan Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından farklı bir karar alınmazsa, ceza, harç ve veri türleri yüzde 36,20 oranında artacak. Bunun sonucu olarak pasaport ücretleri de değişecek.

Ayrıca Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi bulunuyor.

Pasaport ücretleri ne kadar?

Pasaport ücretlerine bakıldığında şu anda 6 aylık pasaport ücreti 227 lirayken, farklı bir karar alınmazsa önümüzdeki dönemde 309 lira 174 kuruşa yükselecek. 332 lira olan 1 yıllık pasaport ücretinin 452 lira 184 kuruş olması beklenirken, 1085 lira olan 4 yıldan fazla süreli pasaport ücretinin ise 1477 lira 77 kuruş olması bekleniyor.