Pasifik Teknoloji dev savunma ihracatına imza attı

Borsa İstanbul teknoloji endeksi oyuncularından Pasifik Teknoloji A.Ş. uluslararası arenada geniş kapsamlı bir çerçeve anlaşması duyurdu. Şirket dost ve müttefik bir ülkenin öncü savunma kuruluşu ile bir mutabakat sağladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılara yapılan açıklamada şirketin savunma sanayiindeki ilk ihracatını resmi olarak gerçekleştirdiği belirtildi. Pasifik Teknoloji A.Ş. ürünlerinin küresel pazardaki rekabet gücünü tescilledi.

Tarihi anlaşmanın içeriğinde hangi sistemler yer aldı

İmzalanan bu kritik çerçeve anlaşmasının üretim ve teslimat detayları savunma sanayii ekosisteminde geniş yankı uyandırdı. Anlaşma kapsamında Pasifik Teknoloji A.Ş. tam yüz bin adet FPV kamikaze İHA sistemi olan MERKÜT teslimatı gerçekleştirecek. Sözleşmenin devamında on adet ALPİN insansız helikopter ve yirmi beş adet DUMRUL mini insansız helikopter modeli de yer aldı. Teslimat listesinin son bölümüne beş yüz adet DELİ taktik kamikaze ve beş yüz adet KORGAN otonom yer destek ünitesi eklendi.

Savunma sanayii vizyonu ve geçmiş yatırımların meyveleri

Bilişim teknolojilerinden savunma sanayiine uzanan geniş bir yelpazede hizmet veren Pasifik Teknoloji A.Ş. üretim kapasitesini düzenli olarak artırmayı sürdürdü. Şirket geçmişte Titra Teknoloji hisselerinin yüzde elli birini bünyesine katarak savunma sanayiine oldukça iddialı bir giriş yapmıştı. Bu stratejik hisse devri Türkiye'nin ilk insansız helikopteri olan ALPİN ile taktik kamikaze DELİ gibi sistemlerin Pasifik Teknoloji A.Ş. portföyüne katılmasını sağladı.

Sivil havacılık standartlarında tasarlanan ALPİN daha önce askeri lojistik operasyonlarında başarıyla test edildi. Şirket tamamen milli imkanlarla geliştirilen bu otonom platformları sınır ötesine taşıyarak yeni bir gelir kapısı araladı.

Şirket yönetimi söz konusu anlaşmanın üretim ve teslimat süreçleri ile ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşmaya devam edeceğini bildirdi.

Savunma sanayii şirketlerinin Borsa İstanbul üzerindeki ağırlığı son dönemde giderek arttı. KAP bildiriminde anlaşmanın mali boyutu hakkında spesifik bir tutar verilmedi. Ancak uluslararası standartlardaki insansız hava araçlarının birim maliyetleri göz önüne alındığında bu ihracatın güçlü bir hacme işaret etmesi bekleniyor.

Otonom sistemler ve geleceğin muharebe konsepti,

Pasifik Teknoloji'nin KAP'ta yer alan açıklamasının tamamı şöyle oldu:

"Şirketimiz, dost ve müttefik ülkenin öncü teknoloji ve savunma kuruluşu ile çerçeve anlaşması imzaladı.

Söz konusu çerçeve anlaşması kapsamında 100 bin adet FPV Kamikaze İHA sistemi MERKÜT, 10 adet insansız helikopter ALPİN, 25 adet mini insansız helikopter DUMRUL, 500 adet DELİ Taktik Kamikaze, 500 adet otonom yer destek ve gözlem ünitesi KORGAN ürünleri dost ve müttefik ülkenin envanterine girecektir.

Savunma sanayii teknolojilerinden bilişim teknolojilerine kadar, bağlı ortaklığı şirketler ile uçtan uca çözümler geliştiren Şirketimiz, çerçeve anlaşması kapsamında savunma sanayiinde ilk ihracatını gerçekleştirerek, uluslararası pazarlarda etkinliğini güçlendirecektir.

Söz konusu anlaşmanın süreçleri ile ilgili gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılmaya devam edilecektir.

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."