Pasifik ticareti yeniden mi şekilleniyor? Chancay Limanı'ndan Çin'e ilk sefer yapıldı

Peru'nun Pasifik Okyanusu sahilinde inşa ettiği Chancay Limanı'ndan Çin'e ilk doğrudan gemi seferi yapıldı. Güney Amerika'nın en büyük derin deniz limanı olan Chancay, başta Brezilya olmak üzere bölge ülkelerine sağladığı art alan bağlantılarıyla, deniz ve kara ticaretinde kritik bir geçiş noktası olarak Pasifik ticaretini bütünüyle yeniden biçimlendirme potansiyeli taşıyor.

Çin-ABD rekabetini ne yönde etkileyecek?

Çin'in kıtadaki en büyük altyapı projelerinden olan liman, Çin ile Peru arasındaki gemi nakliyat süresini 23 güne indirirken, lojistik maliyetleri yüzde 20 azaltıyor. Yeni bağlantı, Çin'in, ABD'nin "arka bahçesi" olarak nitelendirilen bölgedeki stratejik nüfuzunu artıracak olması sebebiyle iki büyük güç arasındaki jeopolitik rekabet bakımından da kritik görülüyor.

Pan-Amerikan Karayolu üzerinde

Peru'nun Pasifik Okyanusu kıyısında, başkent Lima'nın 70 kilometre kuzeyindeki Chancay'da inşa edilen, tamamlandığında Güney Amerika'nın en büyük derin deniz limanı olan Chancay, çok sayıda Güney Amerika ülkesini birbirine bağlayan Pan-Amerikan Karayolu üzerinde yer alıyor. Kuzeyde Ekvador ve güneyde Şili'deki kritik limanları birbirine bağlamasının yanı sıra doğusundaki Brezilya ile kurulacak bağlantılarla geniş bir art alan potansiyeline sahip bulunuyor.